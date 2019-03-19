Почему в Украине настолько дорогая еда: цены давно сравнимы с ЕС

Цены на ряд продуктов в Украине уже выше, чем за рубежом

Фото: Pixabay

Почему в Украине настолько дорогая еда: цены давно сравнимы с ЕС Коновалова Христина , Александр Панченко //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/f78/c64/5c8f78c646a60.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/f78/c64/5c8f78c646a60.jpg 2019-03-19T07:19:00+02:00 Экономика Цены на ряд продуктов в Украине уже выше, чем за рубежом

Не секрет, что в Украине цены на многие продукты уже сравнялись или почти достигли европейских цен, хотя наши зарплаты в разы меньше, чем в западных странах и даже в соседней Беларуси. Но, как выяснили журналисты "Сегодня", ряд отечественных продуктов, например, подсолнечное масло и курятина, стоят у нас даже дороже, чем на Западе. Почему так и что нужно сделать, чтобы в Украине цены на них упали, разъяснили наши экономические эксперты.

Как видно из инфографики, специалисты Экономического дискуссионного клуба (ЭДК) нашли 13 видов ежедневных продуктов, которые стоят у нас больше, чем в ближнем зарубежье. Даже если не учитывать колебание цен на борщевой набор в зависимости от урожая в той или иной стране и пренебречь разницей в стоимости соли (разброс составляет всего 9 евроцентов, или менее 3 грн/кг), то подсолнечное масло, по производству и экспорту которого Украина занимает первое место в мире, у нас продают дороже, чем в Польше, Венгрии и Испании. Аналогичная картина с молоком, а куриные тушки у нас стоят на 8—10% больше, чем в Польше, Венгрии и Беларуси, хотя по итогам 2018 года наша страна вошла в топ-6 крупнейших в мире экспортеров курятины и в топ-3 — в Европе. По количеству продуктов дешевого ассортимента нас больше всего опережают Польша и Беларусь — по 7 позиций, хотя, заметим, что в Беларуси дешевле прежде всего борщовый набор, курятина, молоко и масло, а вот подсолнечное масло, свинина, хлеб и рис намного дороже, чем у нас.

Мнение экспертов

Исполнительный директор ЭДК Олег Пендзин назвал причины, из-за которых у нас отдельные продукты стоят дороже, чем за рубежом.

"Начну с главных экспортных позиций: подсолнечное масло и курятина. За них наш производитель получает возмещение НДС (20% стоимости) от государства, поэтому может себе позволить поставлять эту продукцию за рубеж дешевле, чем продавать внутри страны, — говорит Пендзин. — Рыночных механизмов для того, чтобы изменить ситуацию, нет, только административные. Что касается молока, то в отличие от стран ЕС и той же Беларуси, где оно производится в крупных хозяйствах, у нас до 80% пакетированного молока и сливочного масла — из сырья, закупленного у населения. Отсюда высокие затраты на логистику, хранение, ведь перевозимое молоко надо в дороге охлаждать, чтобы оно не скисло. Да и качество селянского молока невысокое. Пока у нас не будет инвестиций в создание молочных ферм, улучшение поголовья стада с помощью производителей от лучших молочных пород крупного рогатого скота, ситуация с ценами на молоко и молокопродукты вряд ли улучшится".

Что касается дешевизны белорусских корнеплодов и картофеля, то, по словам Пендзина, они стоят мало оттого, что выращиваются централизованно на совхозных полях, как при СССР, затраты частично компенсирует государство, но главное — в Беларуси за последние годы построено много современных хранилищ, и продукция в них не портится долгие месяцы. У нас же до 30% картофеля и борщнабора до весны сгнивает. Экономист Иван Никитченко напомнил: в Польше по таким группам товаров, как хлеб, мясо, молочные продукты, действует сниженная ставка НДС — 5%.

"В Украине НДС по ним равен 20%, — говорит Никитченко. — Если вычесть из стоимости хлеба в Украине 15%, чтобы получить ставку, как в Польше, цена становится почти такой же. То же касается и других групп товаров".

Чтобы в Украине подешевели социально значимые продукты, о которых мы упоминали, Никитченко уверен: правительство должно ввести ряд протекционистских мер, дабы экономическими методами стимулировать производителей снизить цены. А именно: установить для них специальные ставки налогов, как в Польше, выделять целевые кредиты под невысокий процент, предоставлять аграриям льготы на закупку техники, оборудования и сырья.

Наши зарплаты в 4—9 раз ниже

Что касается зарплат в Украине и других странах, то у нас получают меньше всех. По итогам 2018 года средняя зарплата за январь-декабрь составила 290 евро в месяц, в январе 2019 г. она выросла до 305 евро (данные Госслужбы статистики). В Беларуси средняя зарплата за 2018 г. составила 415 евро (myfin.by), в Венгрии — 1152 евро, в Польше — 1216 евро, в Испании — 2544 евро (Eurostat). Как видим, даже белорусы опережают украинцев по средним заработкам в 1,4 раза при сопоставимых ценах на продукты, а в странах ЕС работникам платят больше, чем у нас, в 4—9 раз. По словам президента Украналитцентра Александра Охрименко, в 2019 г. зарплаты у нас вырастут на 20% при инфляции около 15%.

"Мы немного приблизимся к ЕС, но для того, чтобы зарплаты у нас составили хотя бы 500 евро, нам надо имплементировать соглашение об Ассоциации с ЕС: принять законы, защищающие бизнес, улучшить инвестклимат. Пока Кабмин признал, что записанное в соглашении об Ассоциации у нас выполнено всего на 32%".

Напомним, ранее стало известно, что в Украине подорожают хлеб, сахар и гречка. Причина в том, что гречки был избыток, цены падали, а сеяли ее все меньше. Поэтому крупа, по экспертным расчетам, вырастет в цене на 10%.

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АВТОРЫ: Коновалова Христина , Александр Панченко Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.