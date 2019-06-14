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Адская жара: в Киеве зафиксировали новый температурный рекорд

14 июня, 14:54

Температура воздуха в ночь на пятницу не опустилась ниже 20,1 °С

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Сегодняшняя ночь в столице оказалась теплой с 1927 года. Об этом сообщается на сайте метеорологической станции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Так, температура воздуха в Киеве в ночь на пятницу не опустилась ниже 20,1 °С, а это означает повторное рекордное значение за почти столетний период.

Учитывая высокий температурный фон, который на 9 °С превышает климатическую норму, это, наверное, не последний рекорд жаркого июня.

Ранее, как сообщали "Сегодня", максимальная температура воздуха в столице 10 июня впервые этим летом достигла +30,8 °С.

Также в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского рассказали, что 11 июня в Киеве наблюдали самую теплую ночь с 1881 года, а ночь 12 июня также оказалась необычайно жаркой: температура не опустилась ниже 21,3 °С. Столбик термометра не опустился ниже +20,2 °С.. При этом новости "Сегодня" писали, как горожане спасаются от зноя: в парках запустили водные рамки, а врачи советуют отказаться от сладостей и жареного мяса. 

Кстати, во время жары диетологи рекомендуют пить домашние лимонады. Как сделать полезные – смотрите в новостях "Сегодня":


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Тег Киев, рекорд, жара

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Сегодня

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