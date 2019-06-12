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Жара уйдет: синоптик сделал прогноз до конца месяца

12 июня, 16:56

Синоптик рассказал о затяжных дождях в ближайший месяц

Фото: Л. Грубник

Невыносимая жара отступит во второй июня, и зной сменится приятным летним теплом. Об этом сайту "Сегодня" рассказал народный синоптик Леонид Горбань.

Синоптик рассказал, что одна и та же ситуацию будет наблюдаться как на севере, так и на юге страны.

"Я изучил график севера, Черниговская область, и график юга, Одесская область. И там, и там наблюдается одна и та же ситуация: снижение температуры до +26 – +28 градусов будет 16-17 июня. И потом на этом уровне температура будет удерживаться до 26 июня. А там снова снижение температуры еще на два градуса – +24 – +26 градусов",  – прогнозирует Горбань.

При этом, по его словам, затяжных дождей в этом месяце ждать не стоит.

"Дождь пройдет 16-17 июня, 26 июня. Но обложных дождей, которые идут несколько дней подряд, не предвидится ни в июне, и в июле", – добавляет синоптик.

Напомним, в Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского сообщили о первом самом жарком дне лета. Согласно наблюдениям, максимальная температура воздуха в столице 10 июня впервые этим летом достигла + 30,8 °С.

Из-за сильной жары в Украине объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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АВТОР:

Людмила Грубник

Источник:

Сегодня

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