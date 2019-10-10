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Цены замедлили рост: в НБУ дали комментарий

10 октября, 17:29

Инфляция в сентябре упала ниже прогноза регулятора

/ Фото: Виталий Лазебник, Сегодня

Показатель инфляции по итогам сентября на уровне 7,5% был ниже прогноза Национального банка Украины, опубликованного в инфляционном отчете в июле (7,7%). Об этом 10 октября информирует пресс-служба регулятора.

"В сентябре были ниже, чем ожидалось, темпы роста базовой инфляции, административно-регулируемых цен и цен на топливо, прежде всего благодаря дальнейшему укреплению гривни. Это перевесило влияние от все более высоких, чем прогнозировалось, темпов роста цен на сырые продукты питания", – говорится в сообщении.

В НБУ отметили, что благодаря большему предложению цены на овощи, среди которых лук, свекла, капуста, помидоры, замедлили рост.

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"А цены на морковь, огурцы, перец оказались даже ниже, чем год назад. Исключением, как и в прошлом месяце, стали цены на картофель, которые выросли более чем в два раза по сравнению с сентябрем прошлого года из-за более низкого урожая этой культуры", – добавили в регуляторе.

Как говорится в комментарии, фактические показатели ценовой динамики свидетельствуют, что инфляционное давление ослабляется, в частности, из-за жесткой монетарной политики Нацбанка.

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"Влияние факторов предложения овощей, которые в значительной мере обусловили отклонение от прогноза инфляции в предыдущие периоды, также ослабляется", – заключили в центробанке.

Новости "Сегодня" сообщали, что по итогам 2018 года потребительская инфляция в стране замедлилась до 9,8%, тогда как в 2017-м рост цен составлял 13,7%. Таким образом, впервые за пять лет инфляция в Украине вернулась к однозначному уровню – меньше 10%.

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цены инфляция НБУ Госстат

Источник: Сегодня

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