В Украине замедлилась инфляция: на сколько выросли цены

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Инфляция в Украине в сентябре 2019 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года составила 7,5%, замедлившись с 8,8% в годовом измерении в августе этого года. Об этом говорится в экспресс-выпуске, обнародованном Государственной службой статистики 9 октября.

"Инфляция на потребительском рынке в сентябре 2019 года по сравнению с августом 2019 года составила 0,7%, с начала года – 3,4%. Базовая инфляция в сентябре 2019 года по сравнению с августом 2019 года составила 1,2%, с начала года – 3,3%", – сказано в нем.

ІСЦ – инфляция потребительских цен, БІСЦ – базовая инфляция потребительских цен (чтобы увеличить изображение, нажмите на него). Данные: Госстат

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При этом рост цен в январе-сентябре этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 8,8%.

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Ранее новости "Сегодня" сообщали, что по итогам 2018 года потребительская инфляция в стране замедлилась до 9,8%, тогда как в 2017-м рост цен составлял 13,7%. Таким образом, впервые за пять лет инфляция в Украине вернулась к однозначному уровню – меньше 10%.

В Национальном банке Украины ранее сообщили, что внутренние политические риски для снижения инфляции ослабли одновременно с началом работы Верховной Рады IX созыва и формированием нового Кабинета министров.

О ценах, которые были зафиксированы в августе, смотрите также в нашем сюжете:

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