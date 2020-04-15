Авто, имущество, жизнь: что страхуют украинцы и как повлиял карантин

В 2019 году страховой рынок в Украине был на подъеме и вырос более, чем на 20%. Но в этом году нагрянул коронавирус и ситуация осложнилась. Сайт "Сегодня" рассказывает, как сейчас обстоят дела на страховом рынке, что страхуют украинцы и изменилась ли ситуация в связи с карантином.

Что украинцы страхуют чаще всего

Согласно официальной статистике Национальной комиссии по регулированию рынков и финансовых услуг, за девять месяцев 2019 года объем чистых страховых премий (плата за страхование, которую обязан уплатить тот, кто решил что-либо застраховать) вырос почти на 20%.

В то же время, за этот период количество заключенных договоров уменьшилось на 2,4%. В частности, уменьшилось количество заключенных договоров страхования от несчастных случаев на транспорте на 6,3%. Также уменьшилось количество заключенных договоров страхования от несчастных случаев на 7,1%. Несмотря на это, рост рынка в прошлом году был существенным, и это не предел.

"Одна из задач, которую позволяет решить страховка – это обеспечить поддержку себе и своим родным в случае неблагоприятной ситуации и рисков, с ней связанных. Это может быть ситуация, связанная со здоровьем либо объектом имущества, или с жизнью. Европейский опыт показывает и подтверждает, что работающий институт страхования – необходимое условие для нормального развития общества. Потому страхование в Украине будет развиваться", — отмечают в компании "ПЗУ Украина".

Тем не менее, застрахованных украинцев до сих пор не так много. Вячеслав Гавриленко, заместитель председателя правления Страховой компании ARX и генеральный директор компании ARX Life рассказывает, что, по некоторым данным, доля застрахованных (по тем или иным видам страхования) украинцев сейчас не превышает 12%.

"Страхование, к сожалению, – не самая популярная финансовая услуга. Осознание важности и рост интереса происходят медленно, особенно в периоды кризисов и сокращения доходов населения. Но суть страхования ведь в том, что страховка не вернет автомобиль, но поможет его восстановить, отремонтировать; также страховка поможет восстановить здоровье. По мере того, как люди сталкиваются с реальной работой страховых компаний, растет осознанный спрос на страхование. Например, сейчас, в весенний период, в пик сезонных обострений респираторных заболеваний, количество обращений застрахованных по медицине крайне высокое. Наш центр медицинского ассистанса в среднем обрабатывает более тысячи обращений в сутки", — говорит Гавриленко.

Он добавляет, что клиенты с большей готовностью приобретают страховые полисы ОСАГО (обязательное страхование автогражданской ответственности), и КАСКО (страховка транспортных средств на случай повреждения или угона). Гавриленко отмечает, что, к сожалению, на здоровье клиенты обращают внимание только тогда, когда начинают испытывать проблему. Безусловно, пандемия напрямую повлияла на выраженный интерес к договорам личного страхования и здоровья, и жизни.

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Наталья Стихальская, директор по маркетингу страховой компании TAS life говорит, что, рейтинг страхования выглядит так: авто (благодаря обязательным видам) – имущество – жизнь.

"Самое ценное, что есть у человека, страхуют в последнюю очередь. Страхование жизни – молодой бизнес, как и наша страна, у которого хорошие перспективы развития в будущем", — отметила Стихальская.

Владимир Шевченко, генеральный директор МТСБУ, поясняет, что ОСАГО – традиционно один из самых распространенных в Украине страховых продуктов (более 8 млн договоров за 2019 г.). Количество договоров КАСКО на порядок меньше (540 тыс. шт. за 9 мес. 2019 г.).

"На рост ОСАГО влияет два основных фактора: увеличение автопарка в стране и контроль за наличием полисов ОСАГО, который дает возможность минимизировать количество автовладельцев, не имеющих полиса, и оборот фальшивых/фальсифицированных полисов", — говорит Шевченко.

Несмотря на то, что страхование жизни по-прежнему не занимает первые места по популярности, с каждым годом украинцы обращают на него все больше внимания.

"Если говорить о конкретно возможности застраховать жизнь, такой страховой продукт уже давно доступен на украинском рынке и в целом данный сегмент показывает ежегодный рост", — рассказывают в "ПЗУ Украина страхование жизни".

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Как изменилась ситуация из-за карантина

Напомним, что недавно Верховная Рада приняла закон, согласно которому введенный карантин отнесли к форс-мажорным обстоятельствам. Так, форс-мажор — это чрезвычайные и неотвратимые обстоятельства, которые делают объективно невозможным исполнение обязательств, предусмотренных условиями договора (контракта, соглашения и т.п.), обязанностей по законодательным и другим нормативным актам. Эксперты из TAS life рассказывают, что введение карантина может считаться форс-мажором, и для этого необходимо будет получить сертификат, который выдает Торгово-промышленная палата. Тем не менее, это не означает, что из-за карантина выплат по страховке не будет.

"Для страховой компании форс-мажорные обстоятельства не будут основанием для отказа, они могут несколько отсрочить на некоторое время саму выплату клиенту. Но отказа не будет", — рассказывает Наталья Стихальская.

В "ПЗУ Украина" также отмечают, что принятые на себя обязательства относительно выплат страхового возмещения выполняются, в частности, и в условиях введенного в стране режима карантина.

"Само обстоятельство форс-мажора, в том числе карантин, автоматически не освобождает стороны от ответственности и выполнения обязательств по договору. То есть, необходимо доказать, каким образом определенное обстоятельство, в том числе карантин, влияет на невозможность выполнения обязательств принятых на себя сторонами согласно договору", — поясняют в "ПЗУ Украина".

Тем не менее, ситуация с коронавирусом и карантином повлияла и на страховой рынок. В компаниях отмечают, что о массовых тенденциях пока что говорить рано, но уже есть определенные изменения. Генеральный директор Ассоциации "Страховой бизнес" Вячеслав Черняховский в комментарии "Сегодня" рассказал, что почти перестали заключать туристические договора страхования и "зеленые карты" для выезда на автомобилях за границу.

"Уменьшилось количество заключаемых договоров по страхованию домашнего имущества, так как люди сидят дома, а также и страхования гражданской авиации, т.к. самолеты "сидят на земле". Но при этом есть и позитив: упало количество заявленных событий в результате ДТП (КАСКО и ОСАГО), появился спрос на страхование здоровья "от коронавируса" и просто страхования жизни от "смерти по любой причине", хотя не огромный", — поясняет Черняховский.

Он добавил, что общие ожидания отрасли – крайне негативные, так как остановки в работе предприятий и общее падение доходов населения приведет к сокращению платежеспособного спроса на страховые услуги.

Что касается автомобильного страхования, то Владимир Шевченко отмечает, что, по предварительным оценкам, карантин никак не повлиял на заключение или перезаключение договоров ОСАГО, т.к. это обязательный вид страхования. Введение карантина ничего не изменило – полис ОСАГО, согласно закону, должен быть у каждого автовладельца.

"Скорее всего, за время карантина вырастет количество электронных полисов (ЭП) ОСАГО, но какая роль в этом именно карантина, учитывая, что количество электронных договоров и их доля в общем количестве растет постоянно – трудно точно сказать. Например, по итогам прошлого года доля ЭП составляла порядка 15%, а по итогам только января этого года – уже 29%. При этом некоторые страховщики отмечают, что количество обращений за страховым возмещением по ОСАГО и КАСКО упало примерно на треть, что вызвано уменьшением трафика и аварийности на дорогах в связи с карантином", — говорит Шевченко.

Действительно, эксперты отмечают, что карантин будет способствовать диджитализации и появлению на рынке страхования новых продуктов. Яна Рогоза, андеррайтер по страхованию ответственности рассказывает, что недавно к ним обратился клиент с просьбой застраховать компьютерную технику компании, переданную сотрудникам в пользование на дом на время карантина.

"Таким образом возникла идея с краткосрочным страхованием рабочих ноутбуков и стационарных компьютеров на 2 месяца. Этот случай — яркий пример того, как спрос рынка, вызванный спонтанными потребностями клиентов, сам создает нам почву для поиска новых предложений и создания новых продуктов", — отмечает Рогоза.

Яна Рогоза, как специалист по страхованию ответственности, рассказывает, что сейчас в этой сфере наметилось несколько тенденций, которые, однако, вряд ли будут долгосрочными.

"В свете введенных ограничений вследствие карантина мы наблюдаем приостановление активности в страховании общегражданской ответственности бизнес-центров, ТРЦ, а также арендаторов офисных и торговых помещений для осуществления своей деятельности. Но мы понимаем, что это временная тенденция, обусловленная сегодняшними форс-мажорными обстоятельствами. Это тот случай, когда мы уверенно ожидаем изменения этой ситуации после возвращения бизнеса к привычному режиму работы", — поясняет эксперт.

Рогоза подытожила, что, в других линиях страхования ответственности наблюдается последовательный рост заинтересованности рынка в таких продуктах как страхование профессиональной ответственности, страхование ответственности директора и высших должностных лиц.

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