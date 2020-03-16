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На сайте Рады опубликован текст законопроекта о коронавирусе

16 марта, 20:53

Елена Вус

Проект закона планируют рассмотреть завтра

В понедельник, 16 марта, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект, направленный на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни, который парламент рассмотрит 17 марта.

Текст законопроекта №3219 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (Covid-19)" опубликован на сайте парламента.

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Так, в частности, проект предусматривает внесение юридического факта введения карантина в перечень форс-мажорных обстоятельств; возможность работы дома для работников, государственных служащих и служащих органов местного самоуправления и предоставления по их согласию отпуска; предоставление права владельцам менять режимы работы органов, учреждений, предприятий, дополнительные доплаты к заработной плате медицинским и другим работникам, привлеченным к ликвидации заболевания, установление административной ответственности за самовольное оставление места обсервации и т.д.

Кроме того, в проекте говорится, что нарушение правил карантина влечет административную ответственность в виде штрафа для граждан – от одной до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, для должностных лиц – в размере от двух до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

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Также в недельный срок после принятия законопроекта правительство должно установить дополнительные доплаты к заработной плате медицинским и другим работникам, которые занимаются ликвидацией коронавирусной болезни в размере до 200 процентов заработной платы. Также вводится особый режим госзакупок.

Согласно сайту парламента, проект закона находится на рассмотрении Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования.

Как сообщали новости "Сегодня", утром 17 марта Рада проведет внеочередное заседание по коронавирусу. Одним из главных вопросов будет законопроект о повышении доступности и закупках лекарственных средств, медицинских изделий. В Раде отмечают, что это временный законопроект.

Верховная Рада решила изменить план работы и отменить все пленарные заседания до 3 апреля. Однако президент Владимир Зеленский против этого и считает, что депутаты должны работать и принимать законы даже в условиях пандемии.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Верховная Рада коронавирус законопроект COVID-19

Источник: Сегодня

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