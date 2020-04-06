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  1. Последние новости Украины

Чем еще болели умершие от коронавируса в Украине: статистика

6 апреля, 16:27

Денис Беспалов

Среди всех умерших от осложнений, вызванных COVID-19, преобладают женщины

По состоянию на 10:00, 6 апреля, в Украине зафиксировано 38 смертей от коронавируса. Все 38 пациентов были госпитализированы. Большинство умерших от COVID-19 имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек, легких и ожирение. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья Украины.

В целом доля болезней составляла (одна или несколько):

  • 74% – сердечно-сосудистые заболевания;
  • 40% – сахарный диабет;
  • 7,5% – новообразования;
  • 7,5% – заболевания почек;
  • 11% – заболевания легких;
  • 4% – ожирение;
  • 26% – несколько заболеваний.

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Также сообщается, что среди всех умерших от осложнений, вызванных COVID-19, преобладают женщины, а доля лиц старше 50 лет составляет 87%. Больше всего умерших женщин в возрастной группе 50-59, а мужчин – 60-69 лет.

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Как отмечается, в Украине подтверждены 1319 случаев заражения коронавирусом, 95 – среди детей. На амбулаторном лечении находятся 597 человек, из них 61 ребенок.

Более подробно читайте в материале Коронавирус в Украине: статистика за 6 апреля и все подробности из регионов.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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карантин Минздрав Украина коронавирус COVID-19

Источник: Сегодня

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