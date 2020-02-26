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Части пенсионеров хотят доплачивать по 500 гривен: Гончарук озвучил подробности

26 февраля, 13:22

Правительство одобрило законопроект, который теперь может рассмотреть Рада

Украинцам, которые выходят на пенсию позже положенного, предлагают доплачивать более 500 гривен в месяц. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук по результатам заседания Кабинета министров. Глава правительства объяснил, что Кабмин одобрил соответствующий законопроект. Впрочем, чтобы такая норма начала работать, закон еще должна принять Верховная Рада.

По подсчетам Гончарука, если такое решение вступит в силу, оно коснется почти 1,5 тыс. украинцев, которые уже получают пенсии.

"Решение правительства – в случае одобрения парламентом – позволит повысить надбавки 1380 пенсионерам и установить единый подход к определению их размера", – написал премьер в своем Telegram-канале.

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Напомним, ранее сообщалось, что Пенсионный фонд назвал размер средней пенсии. Так, 75,4% всех выплачиваемых пенсий – это пенсии по возрасту, а средний размер такой пенсии составил 3064 гривни.

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Части пенсионеров хотят доплачивать по 500 гривен: Гончарук озвучил подробности

При этом уже в марте 2020 года в Украине стартует новый этап пенсионной реформы. Подробности узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Пенсионная реформа

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пенсии Пенсионный фонд доплата доплаты Алексей Гончарук

Источник: Сегодня

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