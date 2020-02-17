Пенсионный возраст хотят повысить: когда и на сколько лет

Власти все чаще говорят, что наши мужчины слишком рано выходят на пенсию

Власти Украины все чаще говорят о необходимости повышения пенсионного возраста. Главные причины – уменьшение количества трудоспособного населения и увеличение продолжительности жизни пенсионеров. Пока это якобы планы нескорого будущего – через 5 лет не ранее, очень постепенно и то не факт. Но эксперты уверены: все может произойти намного стремительнее. Сайт "Сегодня" выяснил, как может развиваться ситуация уже в ближайшие пару лет.

Что уже повысили

Напомним, с 1 апреля 2020 года пенсионный возраст украинок будет повышен с 59 лет до 59 лет и 6 месяцев, а через 13 с половиной месяцев – с 1 апреля 2021 года – пенсионный возраст женщин и мужчин в стране сравняется – 60 лет. Правда, пока у дам остается 5-летний "бонус" по стажу: им полноценная (выше минимальной) пенсия будет назначена при наличии страхового (трудового) стажа 30 лет, мужчинам нужно 35 лет. Страховой стаж, дающий право на пенсию по возрасту, станет одинаковым для всех (35 лет) в 2028 году. А вот каким тогда будет пенсионный возраст, пока неясно.

В 2020 году пенсию по возрасту назначат, если у работника есть не менее 27 лет стажа. Эту норму увеличили на 10 лет с 2018 года (тогда было 15 лет) и каждый год добавляют по одному году, пока в 2028 году не будет 35 стажа, дающего право выхода на пенсию по возрасту.

Что говорят о новом повышении пенсионного возраста

Впервые о возможности повышения пенсионного возраста для мужчин, который остается неизменным с времен СССР – 60 лет, официально заявила глава комитета Верховной Рады по социальной политике Галина Третьякова (ранее гендиректор Украинской федерации страхования и член правления Пенсионного фонда Украины).

Главная причина, по ее словам, это невозможность уже через 10 лет обеспечить за счет нынешней солидарной системы (по-простому – "общий котел") всех пенсионеров. В "общем котле" для этого окажется слишком мало денег и придется снова пересчитывать формулу назначения пенсии, в итоге в процентах от заработка работника она уменьшится.

На сегодня средняя трудовая пенсия (3064 грн) составляет 28% от среднего заработка, с которого она рассчитывается. До "осовременивания" пенсий в октябре 2017 года было 36%. Минимальная пенсия равна 1638 грн, это 53% от средней пенсии, или 15% от среднего заработка. По рекомендациям Международной организации труда (МОТ), для нормальной жизни пенсионера его пенсия не должна быть меньше 40% его заработка.

В Европе рекомендация МОТ выполняется: в странах Балтии этот показатель 46%, в Швейцарии самый высокий – 80% заработка. Но не за счет солидарной системы, а за счет того, что работники всю жизнь сами копят себе на старость.

"Есть исследования Всемирного банка, по которым в 2030 году при параметрах нынешней солидарной системы у нас пенсию по формуле будут получать 40% пенсионеров. Остальные 60% получат минимальную пенсию. Повышение пенсионного возраста – неизбежный процесс", – сказала Галина Третьякова.

Сейчас минимальную пенсию получают около 5% украинцев.

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Третьякова отметила, что повышение пенсионного возраста должно быть очень плавным, например, на один месяц в год начиная с 2023 или 2025 года. При этом Третьякова добавила, что пока идут дискуссии, и если даже подобный закон будет принят, то президент Владимир Зеленский его может ветировать.

Ранее глава государства заявлял, что поддерживает не повышение пенсионного возраста, а введение обязательных личных накопительных пенсий за счет совместных отчислений работодателя и работника. Но для этого не приняты все законы, хотя они поданы в Верховную Раду.

Почему говорят о новом повышении

Казалось бы, вопрос повышения пенсионного возраста в Украине для мужчин властям удалось закрыть в ходе так называемой "пенсионной реформы" 2017 года. Тогда, по словам независимого пенсионного эксперта Виктора Колбуна (экс-замглавы Пенсфонда), частично решили проблемы нынешних пенсионеров, осовременив (повысив) им пенсии, и добавили проблем пенсионерам будущим, увеличив им на 10 лет минимальный пенсионный стаж.

"Это было скрытое повышение пенсионного возраста, ведь многие из нынешних 45-50 летних к 2028 году не будут иметь необходимых 35 лет стажа и им придется работать до 63-65 лет", – говорит Виктор Колбун. – Но два года спустя стало ясно: пенсии растут намного быстрее, чем уменьшается количество пенсионеров. Поэтому снова заговорили о повышении пенсионного возраста". В тренде Инфляция, зарплаты, платежи: что изменилось за неделю

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин также уверен, что украинцев постепенно готовят к повышению пенсионного возраста.

"Это крайне непопулярная мера, вспомните протесты во Франции, в РФ, – анализирует Пендзин. – Хотя объективно, скоро не хватит денег на пенсии ни в Пенсионном фонде, ни в госбюджете. Власти вкидывают в социум информацию о возможном повышении пенсионного возраста и ждут реакции. Пока она негативная, но вероятность 100%, что эту тему будут продолжать".

В Минсоцполитики уже посчитали, что к 2028 году в Украине половина будущих 60-летних, которым сейчас за 50 лет (около 2 млн человек) не смогут оформить пенсии, так как им не хватит страхового стажа.

Чего ожидать дальше

Мнения экспертов разделились. Олег Пендзин считает, что заявление Галины Третьяковой о необходимости повышения пенсионного возраста было согласовано с президентской командой, Виктор Колбун – что не было. По его мнению, Третьякова – достаточно самостоятельная политическая фигура и специалист высокого уровня, чтобы поднимать такие вопросы.

Сама Галина Третьякова уверена, что замалчивать грядущие проблемы с выплатой пенсий уже невозможно, надо решать вопрос на самом высшем уровне и побыстрее.

Виктор Колбун надеется, что до 2023-2025 года пенсионный возраст в Украине власти не повысят, хотя говорить об этом станут все настойчивее.

"Эффект от повышения пенсионного возраста возможен лишь тогда, когда экономика Украины будет устойчиво развиваться, появятся новые рабочие места для молодого поколения, – анализирует Виктор Колбун. – Иначе мы получим рост безработицы либо среди "предпенсионеров", которых массово станут увольнять досрочно, либо среди молодых, которые, кстати, не смогут в итоге заработать требуемого страхового стажа. Для решения этой проблемы есть еще лет пять, но заниматься как улучшением инвестиционного климата, так и пенсионным реформированием, прежде всего введением личных накопительных пенсий, надо сегодня".

Олег Пендзин более пессимистичен, по его прогнозам, за пенсионеров власти возьмутся, как только решат два более важных вопроса – примут закон о продаже сельхозземель и новый Трудовой кодекс (либо его демо-вариант – закон "О труде"). Эксперт утверждает, что эти два закона будут приняты не позже первой половины 2020 года.

"Далее в приоритете властей – изменение системы налогообложения зарплат, что может повлечь за собой и одновременное изменение пенсионного законодательства, в частности, повышение пенсионного возраста и введение личных накопительных пенсий, – прогнозирует Олег Пендзин. – Это уже будет настоящая пенсионная реформа. Вероятнее всего, повышение пенсионного возраста сделают постепенным, причем не на месяц ежегодно, это мало, а на полгода. И повысят с 60 до 62-63 лет, а не до 65. Не исключено, что пенсионный возраст повысят не только для мужчин, но и для женщин, так как с 2021 года он станет для всех одинаковым".

Олег Пендзин пояснил, что систему налогообложения зарплат в Украине могут привести к западным стандартам, когда работодатель выплачивает "брутто"-зарплату, а уже сам работник отчисляет с нее налоги в бюджет. В "брутто"-зарплату войдут единый соцвзнос (22% от зарплаты), налог на доходы физлиц (пока 18%, но при высоких зарплатах его хотят сделать вдвое больше), военный налог (1,5%), всего 41,5%. К этому могут добавить взнос на личные накопительные пенсионные счета (2-5% с работодателя и не менее 1-2% с работника). Но в переходный период налоговым агентом все же оставят работодателя, а на руки работнику выдадут "нетто"-зарплату.

Впрочем, Олег Пендзин считает, что такие радикальные изменения вступят в силу не ранее 2022 года. То есть у 58-59-летних мужчин есть двухлетний запас времени, дабы оформить пенсию в 60 лет. Если, конечно, они ее успеют заработать.

О том, какие пенсии сейчас получают украинцы, смотрите в сюжете:

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