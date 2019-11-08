Чего ждет МВФ от Украины: появились новые подробности

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Первоочередной фокус Международного валютного фонда (МВФ) в Украине направлен на изменения в налоговой системе, совершенствование налогового администрирования и процедур таможенного оформления.

Об этом заявил постоянный представитель фонда в стране Йоста Люнгман на встрече с депутатами Верховной Рады, на которой речь шла о приоритетах МВФ в экономических реформах, сообщает 8 ноября пресс-служба парламента.

"Вопрос не к ставкам, а именно к администрированию налогов. Необходимо вводить риск-ориентированный и клиентоориентированный подход к налогообложению", – сказал он.

Йоста Люнгман (в центре) на встрече с нардепами. Фото: rada.gov.ua Реклама

В сообщении говорится, что среди приоритетных законопроектов у МВФ – вопросы банковского и финансового секторов. В частности, два законопроекта уже прорабатываются профильным комитетом – законопроект о рынке капиталов и деривативах (№ 2284) и законопроект о противодействии отмыванию доходов (№ 2179).

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МВФ также ожидает законопроекты о реформе Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, Фонда гарантирования вкладов, а также внедрение риск-менеджмента в управлении банками.

Кроме того, как отмечает пресс-служба Рады, фонд уделяет значительное внимание усилению роли наблюдательных советов на государственных предприятиях и проведению судебной реформы.

Среди депутатов на встрече были члены экономического, энергетического и налогового комитетов.

Новости "Сегодня" писали, что миссия МВФ работала в Киеве с 12 по 26 сентября. В последний день ее встреч с украинскими чиновниками в СМИ появились сообщения о срыве переговоров по новой трехлетней программе финансирования, однако позже миссия обнародовала итоговое заявление, которое не содержит подобной информации. В нем говорилось, что миссия провела "продуктивные дискуссии о политике", а обсуждение новой программы продолжится.

Как прогнозировали в Нацбанке Украины, вероятность того, что Киев получит новую программу МВФ в 2019 году, "очень высокая". При этом премьер-министр Алексей Гончарук объяснял, что в отношениях Украины и МВФ главное сейчас – это не деньги:

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