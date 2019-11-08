Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,52
27,16

Чего ждет МВФ от Украины: появились новые подробности

8 ноября, 16:14

Представители фонда встретились с народными депутатами Украины

Фото: REUTERS/Yuri Gripas

Фото: REUTERS/Yuri Gripas

Первоочередной фокус Международного валютного фонда (МВФ) в Украине направлен на изменения в налоговой системе, совершенствование налогового администрирования и процедур таможенного оформления.

Об этом заявил постоянный представитель фонда в стране Йоста Люнгман на встрече с депутатами Верховной Рады, на которой речь шла о приоритетах МВФ в экономических реформах, сообщает 8 ноября пресс-служба парламента.

"Вопрос не к ставкам, а именно к администрированию налогов. Необходимо вводить риск-ориентированный и клиентоориентированный подход к налогообложению", – сказал он.

Йоста Люнгман (в центре) на встрече с нардепами. Фото: rada.gov.ua

Йоста Люнгман (в центре) на встрече с нардепами. Фото: rada.gov.ua

Реклама

В сообщении говорится, что среди приоритетных законопроектов у МВФ – вопросы банковского и финансового секторов. В частности, два законопроекта уже прорабатываются профильным комитетом – законопроект о рынке капиталов и деривативах (№ 2284) и законопроект о противодействии отмыванию доходов (№ 2179).

В тренде
Госбанки Украины прошли стресс-тест: объявлены результаты

МВФ также ожидает законопроекты о реформе Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, Фонда гарантирования вкладов, а также внедрение риск-менеджмента в управлении банками.

Кроме того, как отмечает пресс-служба Рады, фонд уделяет значительное внимание усилению роли наблюдательных советов на государственных предприятиях и проведению судебной реформы.

Среди депутатов на встрече были члены экономического, энергетического и налогового комитетов.

Новости "Сегодня" писали, что миссия МВФ работала в Киеве с 12 по 26 сентября. В последний день ее встреч с украинскими чиновниками в СМИ появились сообщения о срыве переговоров по новой трехлетней программе финансирования, однако позже миссия обнародовала итоговое заявление, которое не содержит подобной информации. В нем говорилось, что миссия провела "продуктивные дискуссии о политике", а обсуждение новой программы продолжится.

Как прогнозировали в Нацбанке Украины, вероятность того, что Киев получит новую программу МВФ в 2019 году, "очень высокая". При этом премьер-министр Алексей Гончарук объяснял, что в отношениях Украины и МВФ главное сейчас – это не деньги:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

налоги Верховная Рада МВФ реформы монетарная политика Йоста Люнгман

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Какими будут цены на землю после открытия рынка: названы суммы
Какими будут цены на землю после открытия рынка: названы суммыЭкономика
Доходы резко сократились: Рада изменила бюджет-2019
Доходы резко сократились: Рада изменила бюджет-2019Экономика
Проект европейского масштаба: ДТЭК запустил Покровскую СЭС мощностью 240 МВт
Проект европейского масштаба: ДТЭК запустил Покровскую СЭС мощностью 240 МВтЭкономика
Купюра в одну тысячу: как отличить подделку и почему ее боятся продавцы – видео эксперимента
Купюра в одну тысячу: как отличить подделку и почему ее боятся продавцы – видео эксперимента "Сегодня"Украина
"Вырастут не сильно": Гончарук объяснил, что будет с пенсиями в 2020 годуЭкономика
Украина не может платить пенсии в ОРДЛО: министр Коляда назвала причину
Украина не может платить пенсии в ОРДЛО: министр Коляда назвала причинуЭкономика

Новости партнеров

Loading...
загрузка...