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Чехия возобновляет выдачу рабочих виз украинцам

24 мая, 13:09

Татьяна Очеретяна

Особое внимание уделят сезонным рабочим визам

Диппредставительства Чехии в Украине начали прием заявок на выдачу виз для отдельных работников из Украины. Об этом сообщает пресс-служба МИД Чехии.

Генеральное консульство во Львове уже начало принимать визовые анкеты и документы. Посольство Чехии в Киеве откроет консульский отдел уже со следующей недели.

Основное внимание будут уделять выдачи сезонных рабочих виз. Работники сферы здравоохранения, социальных служб и ученые также могут подать заявку на получение визы.

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"После серии переговоров с украинской властью нам удалось достичь договоренности и частично восстановить визовый процесс. Чешская экономика нуждается в украинских работниках. Цель состоит в том, чтобы помочь чешской системе здравоохранения и сельскому хозяйству, которым не хватает сезонных работников из-за границы", - отметил глава МИД Чехии Томаш Петршичек.

Также в Чехии смогут подать заявление на продление временного проживания студенты и их родственники, которые сейчас живут в стране.

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Подача документов с помощью визовых центров в Украине пока невозможна, потому что украинские власти в связи с карантином пока не разрешили возобновить их работу.

Напомним, консульские учреждения Польши в Украине возобновили выдачу виз.

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Также сайт "Сегодня" поговорил с первым вице-президентом Польско-украинской хозяйственной палаты Олегом Дубишем опроблемах пересечения границы, возможности возвращения украинских заробитчан домой и безработице.

Перший віце-президент Польсько-української Господарчої Палати Олег Дубіш Видео: Сегодня

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Чехия заробитчане визы

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