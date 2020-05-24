Чехия возобновляет выдачу рабочих виз украинцам

Диппредставительства Чехии в Украине начали прием заявок на выдачу виз для отдельных работников из Украины. Об этом сообщает пресс-служба МИД Чехии.
Генеральное консульство во Львове уже начало принимать визовые анкеты и документы. Посольство Чехии в Киеве откроет консульский отдел уже со следующей недели.
Основное внимание будут уделять выдачи сезонных рабочих виз. Работники сферы здравоохранения, социальных служб и ученые также могут подать заявку на получение визы.
"После серии переговоров с украинской властью нам удалось достичь договоренности и частично восстановить визовый процесс. Чешская экономика нуждается в украинских работниках. Цель состоит в том, чтобы помочь чешской системе здравоохранения и сельскому хозяйству, которым не хватает сезонных работников из-за границы", - отметил глава МИД Чехии Томаш Петршичек.
Также в Чехии смогут подать заявление на продление временного проживания студенты и их родственники, которые сейчас живут в стране.
Подача документов с помощью визовых центров в Украине пока невозможна, потому что украинские власти в связи с карантином пока не разрешили возобновить их работу.
Напомним, консульские учреждения Польши в Украине возобновили выдачу виз.
Также сайт "Сегодня" поговорил с первым вице-президентом Польско-украинской хозяйственной палаты Олегом Дубишем опроблемах пересечения границы, возможности возвращения украинских заробитчан домой и безработице.
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