Польша начала выдавать визы украинским заробитчанам

Послабления вступили в силу не для всех категорий рабочих

После того, как украинским заробитчанам разрешили вернуться на работу в Польше, с сегодняшнего дня, 4 мая, консульские учреждения Польши в Украине возобновили выдачу виз. Информацию об этом обнародовала пресс-служба правительства Польши.

"С 4 мая консульские учреждения в Украине возобновляют выдачу виз. В начальный период будут приниматься только документы с целью получения рабочих виз для выполнения сельскохозяйственных и садоводческих работ, а также международных перевозок", – говорится в сообщении.

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Во всех других случаях документы на визы принимать не будут.

Напомним, ранее стало известно, что из-за недостатка сезонных рабочих польские бизнесмены готовят чартерный рейс, который должен привезти в страну украинских работников. А 29 апреля из "Борисполя" вылетел чартерный рейс с легальными работниками в Лондон. Однако по чартерным рейсам в другие страны все еще остаются вопросы.

При этом вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Вадим Пристайко заверил, что ни о каком запрете на выезд речь не идет, более того – чартеры для сезонных рабочих будут организовываться постоянно.

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