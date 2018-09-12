Чем и как сейчас Украина торгует с Европой: зерно, металл и транспортные услуги

По торговле Украины с Европой есть две новости. Первая — хорошая: за I полугодие 2018 г. мы продали в ЕС товаров и услуг больше, чем за аналогичный период 2017 года. Вторая — похуже: в этом году темпы роста продаж товаров и услуг с каждым месяцем снижались. Экономисты говорят, что главная причина этого — рост базы сравнения, то есть в деньгах продаем мы не меньше, а даже больше, но в процентах арифметически получается снижение.

Товары

По данным Госслужбы статистики, за I полугодие Украина экспортировала в ЕС товаров на $9,792 млрд, или на 19,2% больше, чем год назад. Доля стран ЕС в общем объеме нашей мировой торговли достигла 42,1%, это на 2,3% больше, чем год назад. Основа нашего экспорта осталась неизменной: это продукция агрокомплекса (зерно, овощи, фрукты) и пищепрома (мясо, консервы, соки, мед, грибы) — 25,8% от общего объема, металл и прокат — 24,4%, механические и электрические машины (редукторы, электродвигатели) — 15,2%. Главные наши покупатели — Польша (16,8% от общего объема экспорта), Италия (15,1%), Германия (9,5%).

Импорт с начала года в деньгах составил $10,769 млрд, или на 12,4% больше, чем год назад. Его основной ассортимент также прежний: механические и электромашины — 23,3%, продукция химпрома — 19,2%, удобрения — 11%, продукция агропрома и пищепрома (рыба, оливки, цитрусы) — 10,7%, автомобили и другой воздушный и водный транспорт — 9,9%. Главные поставщики импорта — Германия (26,4%), Польша (15,9%), Италия (8,2%). По экспорту товаров мы, как и год назад, в минусе на $0,977 млрд, но год назад "минус" был больше — $1,36 млрд.

Услуги

Экспорт услуг составил $1,889 млрд (+21,2%), импорт — $1,293 млрд (+20,9%). Преимущественно это транспортные услуги (транзит газа, авто и ж/д перевозки) — 32,3%, переработка материальных ресурсов (пошив одежды, обуви, кожгалантереи) — 28,1%, IT-услуги — 19,7%. Больше всего в нашем сервисе нуждаются: Германия (15,1%), Великобритания (14,9%), Польша (9,1%). Транспортные услуги (транзит энергоресурсов) являются самыми большими и при импорте — 26,8%, далее идут деловые услуги (22,6%) и туристические (12,5%). Главные сервис-партнеры — Великобритания (17,3%), Германия (11,2%), Кипр (8,4%).

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Эксперты

По словам президента Украналитцентра Александра Охрименко, сейчас торговля между Украиной и ЕС на подъеме.

"В деньгах по объему экспорта мы уже превысили на 15% показатели 2013 года", — подсчитал Охрименко.

Это результат Ассоциации с ЕС, подписанной два года назад. Хотя заметим, что пока рост торговли с Евросоюзом не компенсировал потери от сокращения торговых отношений с РФ. Но разница постепенно сокращается, это видно на примере уменьшения нашего отрицательного внешнеторгового сальдо с ЕС по товарам — за год почти на $400 млн.

С этим согласен и исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, хотя и с оговорками:

"Да, экспорт и импорт в деньгах растет, и это хорошо, но в килограммах и штуках рост не такой впечатляющий. Например, в первом полугодии мы экспортировали металла в долларах на 21% больше, чем год назад, а в тоннах прибавка составила 1,3%".

В минусе будем еще долго

Эксперты говорят, что до конца года кардинальных изменений в торговле с ЕС ожидать не стоит.

"С началом отопсезона увеличится импорт энергоносителей, но он компенсируется экспортом металла, цена которого хотя и не растет, но остается высокой, и зерна нового урожая, — анализирует Пендзин. — Увы, завалить Европу металлом, зерном и другой продукцией агрокомплекса не получится из-за действующих квот, поэтому стоит ожидать сезонного увеличения роста минуса между экспортом и импортом".

По словам Охрименко, мы будем покупать в ЕС больше, чем продавать, до тех пор, пока не проведем серьезных структурных реформ в экономике, которые позволят продавать не сырье, а товары с высокой прибавочной стоимостью.