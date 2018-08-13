Кризис закончится через три года: эксперты дали прогнозы

Сегодня, 06:53

Люди тратят 25% доходов на еду и ЖКУ. Эксперты: нужно помочь бизнесу

Кризис закончится через три года: эксперты дали прогнозы
Автор фото: Анатолий Бойко, "Сегодня"

Затяжной кризис постепенно сдает позиции благодаря стабильному росту зарплат, однако расходы населения пока не снизились до докризисного уровня. Таковы результаты анализа "Сегодня" покупательской способности украинцев за пять лет. Если в 2013-м граждане тратили на продукты и "коммуналку" 19,3% от средней зарплаты, то сейчас — 24,5% (см. инфографику).

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Экспертов результаты анализа не удивляют. Они отмечают, что наша экономика постепенно избавляется от оков кризиса, но имеющиеся риски — конфликт на востоке страны, падение нацвалюты, огромные внешние долги — будут угрожать стабильности и позитивной динамике в ближайшее время.

"За это время курс доллара упал в три раза. И имеющийся рост доходов населения пока не может наверстать докризисные отметки средних зарплат в $400", — отмечает руководитель секретариата Совета предпринимателей при КМУ Андрей Забловский.

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Правда, наша экономика уже вышла бы из кризиса, если был бы обеспечен драйв для бизнеса, считает руководитель Украналитцентра Александр Охрименко.

"Если бы власти запустили кредиты для бизнеса, усилили кооперацию с ЕС, открыли для продаж рынок земли, то это привлекло бы в страну огромные финансы. Это позволило бы создать рабочие места с высокими зарплатами, запустить производство, активизировать покупательскую способность. Тогда кризис закончился бы через год", — говорит Охрименко.

Но в целом, экономисты придерживаются оптимизма, ведь правительственные оценки развития экономики в 2019—2021 гг. позволяют увидеть свет в конце тоннеля.

"Трех лет достаточно для укрепления экономики. Грядут выборы, и власти не позволят рухнуть доходам граждан, иначе это обрушит рейтинги политиков. И если посмотреть на макросценарий за 2021-й, можно увидеть неплохой прогноз: инфляция по году — 7,8%, средние зарплаты — 13 440 грн, а курс доллара — 31 грн. То есть доходы граждан составят $434 и зарплата покроет ожидаемую инфляцию. Значит, украинцы смогут наконец почувствовать улучшение качества жизни и сравнить этот уровень с докризисным", — считает Забловский.
экономика, кризис, доходы, прогноз, зарплаты, курс доллара, цены на продукты

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Автор:

Коновалова Христина

Источник:

"Сегодня"

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