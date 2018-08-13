Кризис закончится через три года: эксперты дали прогнозы

Люди тратят 25% доходов на еду и ЖКУ. Эксперты: нужно помочь бизнесу

Затяжной кризис постепенно сдает позиции благодаря стабильному росту зарплат, однако расходы населения пока не снизились до докризисного уровня. Таковы результаты анализа "Сегодня" покупательской способности украинцев за пять лет. Если в 2013-м граждане тратили на продукты и "коммуналку" 19,3% от средней зарплаты, то сейчас — 24,5% (см. инфографику).

Экспертов результаты анализа не удивляют. Они отмечают, что наша экономика постепенно избавляется от оков кризиса, но имеющиеся риски — конфликт на востоке страны, падение нацвалюты, огромные внешние долги — будут угрожать стабильности и позитивной динамике в ближайшее время.

"За это время курс доллара упал в три раза. И имеющийся рост доходов населения пока не может наверстать докризисные отметки средних зарплат в $400", — отмечает руководитель секретариата Совета предпринимателей при КМУ Андрей Забловский.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Что будет с Украиной к 2022 году – экономический прогноз

Правда, наша экономика уже вышла бы из кризиса, если был бы обеспечен драйв для бизнеса, считает руководитель Украналитцентра Александр Охрименко.

"Если бы власти запустили кредиты для бизнеса, усилили кооперацию с ЕС, открыли для продаж рынок земли, то это привлекло бы в страну огромные финансы. Это позволило бы создать рабочие места с высокими зарплатами, запустить производство, активизировать покупательскую способность. Тогда кризис закончился бы через год", — говорит Охрименко.

Но в целом, экономисты придерживаются оптимизма, ведь правительственные оценки развития экономики в 2019—2021 гг. позволяют увидеть свет в конце тоннеля.