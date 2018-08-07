Гройсман оценил шансы на рост средней зарплаты до 10 тысяч гривен

Уровень средней заработной платы реально повысить до 10 тысяч гривен в 2018 году. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает пресс-служба правительства.

Премьер подчеркнул, что рост средней зарплаты является одним из ключевых индикаторов экономического роста Украины.

"Главный приоритет – средняя зарплата. И этот показатель мы хотим довести до 10 тыс. гривен. Это реальная история", – сказал Гройсман.

По его словам, достижению цели способствует экономическая политика правительства, в том числе в контексте дерегуляции и борьбы с теневыми схемами. В частности, как ранее подсчитали немецкие аналитики,Украина теряет более 4 миллиардов евро из-за коррупции на таможне.

Сейчас средняя зарплата в Украине, по данным Госстата составляет 9141 грн. Это почти на 20% больше, чем украинцы зарабатывали год назад.

При этом ранее глава правительства также объяснял, что стремительно повышать соцстандарты невозможно из-за значительного долгового давления – так, в ближайшие пять лет Украине придется выплатить 33 млрд долларов на обслуживание внешнего долга.