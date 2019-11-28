"Черная пятница" начинается в полночь: не спешите выходить из дома

Магазины готовятся работать чуть ли не круглосуточно, а скидки будут действовать не один день

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В пятницу, 29 ноября в Украине, как и во многих странах мира, пройдет, пожалуй, самая масштабная (или, по крайней мере, самая разрекламированная) распродажа года – "черная пятница". Как мы уже писали, в последние годы популярность этого праздника шопоголиков в Украине растет, как на дрожжах. Если еще в прошлом году прикупить что-то на распродажах планировал каждый третий украинец, то в этом году, по некоторым опросам, чуть ли не каждый второй.

Магазины изо всех сил подогревают интерес покупателей ко дню распродаж, продлевая время акций и работы, проводя розыгрыши и шоу, а главное – обещая гигантские скидки. Но при этом часто можно звучат и разочарованные голоса: мол, скидки "липовые", акционные вещи – залежалый товар, а столпотворения в магазинах в этот день могут отбить охоту "шопиться" даже у самых стойких. Правда ли это? И да, и нет.

Скидки бывают разные

Сегодня на массовых распродажах – не только во время "черной пятницы" – можно встретить абсолютно разные подходы продавцов к ценообразованию. Есть действительно скидки "липовые", когда ценники сначала завышают, а затем в виде акционной цены пишут обычную, конкурентную стоимость. Некоторые магазины, стремясь избавиться от старых коллекций либо просто залежалого товара, действительно снижают цену, причем иногда довольно существенно. Хотя могут начать "акцию" задолго до "времени Ч". А есть и такие, которые в день скидок цены повышают – в расчете на массовый ажиотаж и невнимательность покупателя.

В том, что во время "черной пятницы" ряд продавцов действительно снижают цены на свой товар, а кое-кто хитрит, сайт "Сегодня" убедился, сравнив цены на недавние покупки знакомых в интернет-магазинах, и цены, анонсированные к "черной пятнице".

Такой вот недорогой смартфон несколько месяцев назад покупался в одном из украинских интернет-магазинов за 2400 грн – на то время это была самая выгодная цена. Сейчас к "черной пятнице" целый ряд торговых интернет-площадок установили цену на этот товар в районе 2000 грн. Таким образом, скидка составила 16%.

Такая подушка покупалась с полгода назад "по акции" за 545 грн вместо 605 грн. Перед "черной пятницей" цена снизилась до 543 грн – якобы с 635 грн.

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Фитнес-браслет. Покупался в интернет-магазине месяц назад "по акции" за 899 грн (первоначальная цена стояла 999 грн). В том магазине акция продолжается до сих пор. В другом в пятницу этот товар обещают продавать по 699 грн. Таким образом, реальная скидка составит 22%.

В целом, по мнению экспертов, в Украине цены снижаются не так основательно, как в ряде других стран, где, как говорят, скидки действительно могут составлять до 90%. В Украине крупные онлайн- и офлайн-магазины, торговые центры анонсируют снижение цен в "черную пятницу" на 70-80%. Однако в большинстве случаев реальные скидки гораздо меньше. Например, как показали исследования минувших лет, проводившиеся компанией GfK Ukraine, во время "черной пятницы" 2017 года цены на смартфоны в среднем снижались на 5%, в 2018-м – на 6%. Телевизоры уценивали серьезнее: скидки составляли в среднем 25%. Самая раскупаемая во время акции модель ноутбука в 2017 году дешевела в среднем на 10%, в 2018-м – 6%.

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Электроника и бытовая техника были самой популярной категорией товаров, которые покупали через интернет. В "офлайне" в прошлые годы активнее всего скупалась одежда и обувь.

"Черные пятницы" стали длиннее

В этом году "черная пятница" будет иметь ряд особенностей, которых либо не было раньше, либо эти тенденции были не так заметны. Во-первых, отметим, что многие торговые заведения решили растянуть "черную пятницу" во времени. Так, многие интернет-магазины объявили, что распродажи начнутся сразу после полуночи в ночь с 28 до 29 ноября. Да и целый ряд крупных торговых центров решили устроить "ночь распродаж" накануне "черной пятницы", а завершить работу планируют через 24 часа, тоже к полуночи или даже позже.

Кроме того, ряд торговых площадок решили растянуть распродажу на все выходные, так что "черная пятница" у них закончится в "кибер-понедельник". Еще ряд магазинов (в том числе одежды) решили устроить даже "неделю черной пятницы", объявив скидки еще с начала недели. Такие "удлиненные" распродажи позволят покупателям избежать толчеи в саму "черную пятницу", а магазинам – привлечь больше покупателей. Ведь обегать все интересные магазины в один день для тех, кто серьезно настроился на распродажу, просто нереально.

В интернете – без очереди

Как показал небольшой опрос, проведенный нами, некоторые украинцы настолько серьезно относятся к "черной пятнице", что намерены в этот день отпроситься с работы ради "забега по магазинам". Однако немало среди наших соотечественников и таких, кто в прошлые годы остался недоволен походом по магазинам и теперь намерен сосредоточиться на интернет-распродажах. Ведь многие торговые марки сегодня имеют интернет-магазины, в том числе зарубежные, и скидки в "черную пятницу" есть и на таких сайтах тоже. Причем порой на сайтах можно купить тот или иной товар даже дешевле, чем на распродажах в магазинах. Хотя придется запастись терпением и подождать, пока почта доставит купленный таким образом товар.

Интернет удобен еще и тем, что позволяет, не поддаваясь всеобщему ажиотажу, спокойно сравнить скидки и цены и выбрать наиболее дешевый магазин. Кстати, эксперты и опытные шопоголики советуют просмотреть цены в интернете даже тем, кто собирается за покупками в бутики и торговые центры. Так что не спешите в "черную пятницу" утром (или даже ночью) бежать за скидками. Чтобы не жалеть о потраченных деньгах, есть смысл заранее продумать, что вы хотите купить, посмотреть уровень цен на такие товары, а затем уже отправляться на шопинг в магазины. Ну, или "охотиться" за скидками в интернете.

Напомним, ранее мы рассказывали о секретах удачных покупок в "черную пятницу".

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