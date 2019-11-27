Черная пятница по-украински: теперь мы опережаем даже американцев

/ Фото: Pixabay

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Популярность "черной пятницы" в Украине набирает обороты. Причем украинцы сегодня, пожалуй, даже более активно тратят деньги во время "Всемирного дня скидок", чем сами американцы, которые ввели этот "праздник шопоголиков".

Хотя на родине "черных пятниц", в США, массовые распродажи в последнюю пятницу ноября проводятся уже более полувека, в Украине этот маркетинговый ход переняли всего несколько лет назад. Считается, что официально у нас в стране "черные пятницы" проводятся с 2013 года. Хотя тогда это были редкие скидочные акции отдельных магазинов. Массовыми же распродажи в последнюю пятницу ноября стали всего пару лет назад. И сегодня уже, пожалуй, невозможно найти магазин, который бы не завлекал покупателей невероятными скидками в "черную пятницу". И украинцы с каждым годом все азартнее участвуют в "охоте за скидками".

Исследования покупательского поведения во время "черных пятниц" у нас тоже стали проводить всего пару лет назад. И одно из таких исследований с 2017 года проводит ПриватБанк, анализируя изменения в количестве транзакций и суммах в этот день. Как сообщалось, в 2017 году в течение "черной пятницы" объем покупок, оплаченных картами банка, превысил среднесуточный показатель в 10 раз! В этот день украинцы заплатили через сеть торговых терминалов 630 млн грн. Покупки в этот день делали 2,4 млн человек. Уже через год, в 2018-м, в "черную пятницу" через терминалы банка было сделано 3,2 млн покупок – на треть больше, чем в 2017-м. Сумма транзакций через терминалы банка составила более 1 млрд грн, что почти на 60% больше прошлогоднего показателя.

Еще одно исследование проводила компания GfK Ukraine, сравнивая объемы продаж, правда, не за один день, а за неделю, на которую выпадает "черная пятница". По ее данным, в 2017 году за "чернопятничную" неделю украинцы оставили в магазинах около 1,7 млрд грн, а в 2018-м – 2,5 млрд грн. То есть почти на 50% больше, чем годом ранее. Хотя, по сравнению с двумя предыдущими годами, 2018-й можно даже назвать "провальным".

Данные GfK Ukraine

Тем не менее прирост продаж в Украине гораздо более впечатляющий, чем даже в США. Там в последние года суммы выручки в "черную пятницу" увеличиваются примерно на 20-25%. В Украине же, как видно из таблицы, – на 50-66%.

А в 2019 году результаты могут стать еще более весомыми. По разным опросам, в прошлом году в "черную пятницу" за покупками собирались идти чуть более 30% украинцев. В этом же году – чуть ли не каждый второй. В прошлом году среднестатистический украинец собирался потратить в этот день в магазинах порядка 3000 грн – в этом году около 3200 грн.

Мало того, трендом нынешнего года можно назвать то, что многие магазины объявили недельные скидки, приуроченные к "черной пятнице". Таким образом, "День шопоголика" может растянуться на целую неделю.

При всем этом стоит заметить, что баснословные выторги магазинов в период "черной пятницы" пока довольно скромно отражаются на официальной статистике. По данным Госстата, ощутимый рост розничных продаж наблюдается в декабре. Ноябрь же в этом смысле мало чем отличается от других месяцев года. Разве что в 2018-м он показал чуть больший рост розничных продаж, чем в прежние годы. Но декабрь все равно оказался более результативным.

Данные Госстата

Тем не менее эксперты считают, что "черные пятницы" приносят немалую пользу для украинской экономики. Собственно, как и в каждой стране, где весомым "двигателем роста" является потребительская активность.

"Конец ноября и декабрь можно назвать одним маркетинговым периодом. Это период предновогодних и Рождественских скидок. Это просто желание людей как можно больше продать до "мертвого сезона", который наступает 31 декабря и длится месяца полтора. Некоторые категории товаров могут делать в этот период определенные всплески, но достаточно редко и не системно. Деньги в Украине дорогие – порядка 25% (проценты по кредитам, – ред.). Если товар лежит, продавец теряет минимум 2,5%. Конечно, подобные акции влияют и на экономику Украины. Минэкономразвития, как и Нацбанк, уже года полтора говорят о том, что экономика Украины растет за счет внутреннего спроса. К сожалению, других драйверов они не видят. Поэтому по факту то, что мы покупаем, это есть основание для роста экономики", – говорит экономический эксперт Алексей Дорошенко.

Таким образом, можно сказать, что, участвуя в "черных пятницах", мы способствуем экономическому росту страны.

"Покупательная способность в IV квартале, конечно, растет, а значит, происходит ускорение экономического роста. Это видно по всем параметрам, начиная от объемов продаж, объемов ВВП и заканчивая размерами доходов. И этим четвертый квартал очень отличается от остальных. Но особенно много дает декабрь. В это время традиционно подскакивает средняя заработная плата, потому что идут 13-е зарплаты, всякие дополнительные выплаты. Также вырастают налоги, поступления в бюджет. Кроме того, предприниматели, расчистившие полки во время распродаж, стараются закупить новый товар, и это тоже начинает влиять на экономические показатели, и так далее", – объясняет президент Центра антикризисных исследований Ярослав Жалило.

Напомним, ранее мы рассказывали о секретах удачных покупок в черную пятницу.

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