Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,98
29,27
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

Чернобыльцам установили компенсации за путевки в санатории: стали известны суммы

6 мая, 14:10

Ксения Капустинская

Деньги будут перечислять непосредственно санаториям и курортам

Вслед за выплатами детям-чернобыльцамправительство Украины установило размер компенсации стоимости путевок на санаторно-курортное лечение для пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы. Об этом сообщил присутствующий на заседании Кабинета министров народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

По его словам, размер установлен на таком уровне:

  • 7 700 грн – лицам, отнесенным к категории I;
  • 23 420 грн – лицам, отнесенным к категории I, с заболеванием нервной системы;
  • 15 300 грн – детям, которым установлена ​​инвалидность, связанная с Чернобыльской катастрофой, и одному из родителей или лицу, которое их заменяет.

"Денежная помощь предоставляется через безналичное перечисление средств санаторно-курортным учреждениям и заведениям оздоровления и отдыха", – уточнил депутат.

Реклама

В тренде
Стало известно, как будут работать салоны красоты с 11 мая

Напомним, с 1 января в Украине выросли пенсии участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, других ядерных аварий и испытаний, а также учений с применением ядерного оружия. Однако это не последнее повышение – в 2020 году их пенсии вырастут также 1 июля и 1 декабря.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов объяснил алгоритм выплаты 300-процентной надбавки врачам, которые борются с СOVID-19:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

компенсации выплаты соцвыплаты чернобыльцы соцпомощь Кабинет министров

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В мае украинцы могут столкнуться с невыплатой зарплат
В мае украинцы могут столкнуться с невыплатой зарплатЭкономика
Первый день работы рынков: покупатели разметали овощи и шутили, что помогут продавцам с бронежилетами
Первый день работы рынков: покупатели разметали овощи и шутили, что помогут продавцам с бронежилетамиУкраина
Мировой туризм на паузе: какие убытки понесла украинская туристическая отрасль
Мировой туризм на паузе: какие убытки понесла украинская туристическая отрасльЭкономика
Запрещенные заработки: Украина выдвинула ультиматум европейским работодателям
Запрещенные заработки: Украина выдвинула ультиматум европейским работодателямЭкономика
"COVID утомил": в Украине откроют 280 продуктовых рынковЭкономика
В Украине разрешили работу рынков во время карантина
В Украине разрешили работу рынков во время карантинаЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...