Чернобыльцам установили компенсации за путевки в санатории: стали известны суммы

Деньги будут перечислять непосредственно санаториям и курортам

Вслед за выплатами детям-чернобыльцамправительство Украины установило размер компенсации стоимости путевок на санаторно-курортное лечение для пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы. Об этом сообщил присутствующий на заседании Кабинета министров народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

По его словам, размер установлен на таком уровне:

7 700 грн – лицам, отнесенным к категории I;

23 420 грн – лицам, отнесенным к категории I, с заболеванием нервной системы;

15 300 грн – детям, которым установлена ​​инвалидность, связанная с Чернобыльской катастрофой, и одному из родителей или лицу, которое их заменяет.

"Денежная помощь предоставляется через безналичное перечисление средств санаторно-курортным учреждениям и заведениям оздоровления и отдыха", – уточнил депутат.

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Напомним, с 1 января в Украине выросли пенсии участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, других ядерных аварий и испытаний, а также учений с применением ядерного оружия. Однако это не последнее повышение – в 2020 году их пенсии вырастут также 1 июля и 1 декабря.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов объяснил алгоритм выплаты 300-процентной надбавки врачам, которые борются с СOVID-19:

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