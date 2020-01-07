Детям-чернобыльцам увеличат выплаты: в Минпоцполитики раскрыли детали

В 2020 году эту категорию украинцев ждет еще два повышения размера соцпомощи

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В 2020 году в Украине вырастут социальные выплаты малозащищенным слоям населения и безработным, что связано с увеличением прожиточного минимума. В частности, с 1 января уже повысилась социальная помощь на детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет, заболевание которых связано с Чернобыльской катастрофой.

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Как сообщается на официальной странице Министерства социальной политики в Facebook, выплаты детям-чернобыльцам вырастут в 2020 году еще дважды:

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с 01.01.2020 = 1719,9 грн;

с 01.07.2020 = 1797,69 грн;

с 01.12.2020 = 1857,45 грн.

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Напомним, также в Украине повышается помощь другим категориям социально незащищенных детей. Так, максимальные выплаты на детей из малообеспеченных семей вырастут с 85 до 130% прожиточного минимума, сирот и детей без опеки – с 2 до 2,5 прожиточного минимума, а детей с инвалидностью – до 3,5 прожиточного минимума.

Кроме того, в Украине могут полностью изменить не только размер прожиточного минимума, но и методологию его расчета:

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