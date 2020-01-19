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Когда и на сколько вырастут пенсии чернобыльцам: инфографика

19 января, 16:29

Правительство решило добавить ликвидаторам аварии на ЧАЭС по 190-240 гривен

/ Фото: Pixabay

Вслед за выплатами детям-чернобыльцам с нового, 2020-го, года в Украине выросли пенсии участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году, других ядерных аварий и испытаний, а также учений с применением ядерного оружия.

Об этом сообщили в Министерстве социальной политики 19 января, отметив, что размеры выплат ликвидаторам будут расти в течение года.

В частности, для с 1 января лица с инвалидностью I группы будут получать 2948,4 грн, с июля – 3081,6 грн, а с декабря 3184,2 грн.

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Кроме того, в этом месяце лицам с инвалидностью II группы заплатили 2620,8 грн, но с 1 июля им будут платить более чем на 100 грн больше – 2739,2 грн, а в декабре их выплаты вырастут еще на 90 грн – до 2830,4 грн

Инвалиды III группы с начала года будут получать по 2375,1 грн, в июле этот показатель вырастет до 2482,4 грн, а следующей зимой – до 2565,05 грн.

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О других переменах, которые коснутся тех, кто получает пенсии, зарплаты и другие социальные выплаты из бюджета, вы можете в статье "Пенсии, зарплаты, тарифы: все новшества 2020 года" на нашем сайте.

Кроме того, в Украине могут полностью изменить не только размер прожиточного минимума, но и методологию его расчета, а также продлить детский возраст до 20 лет и ввести понятие прожиточного минимума для семьи.

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