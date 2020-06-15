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Что будет после повышения минимальной зарплаты: прогноз министра соцполитики

15 июня, 13:15

Виктория Подолянец Виктория Подолянец

Повышение зарплаты тесно увязано с вопросами налогообложения, рынком труда и инфляцией

Марина Лазебная / Фото: Facebook

Марина Лазебная / Фото: Facebook

Минимальная заработная плата в Украине, где после карантина правительству потребуется направить на борьбу с бедностью около 10% ВВП, во втором полугодии 2020 года может увеличиться более чем на 500 грн. Таким прогнозом поделилась министр социальной политики Марина Лазебная в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Я считаю, что минимальную зарплату уже со второго полугодия этого года надо повышать. Министерство финансов и Министерство экономики осуществляют расчеты, какой должна быть эта зарплата. То, что она вырастет не на 500 грн, это точно. Сейчас просчитывается, как этот мультипликатор сработает на страну ", – сказала Лазебная.

Напомним, в государственном бюджете на 2020 год зафиксирован размер минимальной заработной платы на уровне 4 723 грн в месячном размере и 28,31 грн в почасовом размере.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что в Верховной Раде не оставляют попыток разработать новую систему перерасчета прожиточного минимума. При этом министр Лазебная заявила, что реальная стоимость прожиточного минимума в стране составляет 4,2-4,3 тыс. гривен.

Новости "Сегодня" ранее также рассказывали о потребительской корзине и реальном прожиточном минимуме украинских селян:

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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правительство зарплаты Министерство социальной политики Марина Лазебная

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