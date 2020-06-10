В 2020 году прогнозируют крупнейший в истории обвал рынка газа

Накануне исторического падения спроса на газ специалисты дали прогноз на ближайшие пять лет

Несмотря на строительство масштабных инфраструктурных проектов, мировой спрос на газ в 2020 году может снизиться на 4% или на 150 млрд куб. м. Такого падения показателя еще не было. Об этом говорится в обзоре Международного энергетического агентства (МЭА).

"Это будет самое крупное ежегодное снижение потребления с момента формирования рынка природного газа во второй половине 20 века", – отмечается в отчете.

Спрос на газ будет восстанавливаться в 2021 году благодаря низким ценам и возобновлению экономической активности.

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"Однако последствия кризиса 2020 года, как ожидается, приведут к 2025 году к потерянному объему годового спроса на газ в объеме 75 млрд куб. м, что соответствует росту спроса в 2019 году", – сообщают аналитики МЭА.

В дальнейшем – до 2025 года – ожидается рост спроса на газ в среднем на 1,5% в год. Основным драйвером роста спроса станет промышленность, на которую будет приходиться до 40% дополнительного спроса. Потребление газа промышленностью будет расти в среднем на 2,5% в год.

При этом самый сильный рост спроса на газ среди стран может случиться в Китае. В 2019-2025 годах эта страна продемонстрирует ежегодный рост потребления газа на более чем 130 млрд куб. м.

Основными поставщиками газа будут Россия и США. Причем, первое место будут занимать США, а на долю РФ будет приходиться чуть более одной пятой мирового роста добычи газа.

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Ежегодная добыча газа в США к 2025 году превысит 1 трлн куб. м, увеличиваясь на 1,2% ежегодно в течение 2019-2025 годов.

"Дополнительные объемы добычи в основном необходимы для обеспечения новых экспортных мощностей в сфере сжижения газа, которые будут введены в эксплуатацию в ближайшие годы", – отмечают эксперты МЭА.

Согласно данным агентства, объемы торговли сжиженным природным газом за январь-май увеличились на 8,5% в годовом исчислении. Основным потребителем выступает Европа, которая покупает две трети продукции.

Спрос на газ снизился, однако в течение первых пяти месяцев 2020 года европейский импорт СПГ увеличился более чем на 20% в годовом исчислении – до 60 млрд. куб. м. При этом США стали крупнейшим источником поставок СПГ в Европу, обогнав Катар и Россию. На долю США приходится более 25% европейского импорта СПГ. При этом импорт традиционных трубопроводных поставщиков снизился: поставки из России и Северной Африки сократились примерно на 25%, а из Норвегии – на 4% в годовом исчислении. В целом за январь-май поставки газа в Европу (СПГ и трубопроводный газ) сократились на 9%.

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К 2025 году, по прогнозам МЭА, объем мировой торговли СПГ достигнет 585 млрд куб. м в год, увеличившись на 21% по сравнению с 2019 годом. Основными драйверами роста станут развивающиеся рынки Азии, прежде всего Китай и Индия, в то время как на США будет приходиться почти весь рост со стороны поставок.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что в США рассматривают возможность создания в Украине газового хаба. В случае реализации проекта Соединенные Штаты намерены поставлять свой сжиженный газ в Европу в том числе через Украину.

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