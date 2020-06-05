Германия вступилась за российский "Северный поток – 2"

Германия не приемлет новые санкции США против российского "Северного потока – 2". Об этом заявила официальная представительница министерства экономики и энергетики Германии Анна Софи Айхлер

"Мы следим за развитием ситуации вокруг "Северного потока – 2", в том числе и в США. Мы не комментируем это. Наша основополагающая позиция по поводу экстерриториальных санкций тоже ясна – мы их отвергаем", -сказала Айхлер.

Как сообщалось, ранее в Сенат США был внесен законопроект, который предусматривает дополнительные санкции против газопровода "Северный поток – 2". Теперь они коснутся компаний, страхующих суда-трубоукладчики.

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Также законопроект предлагает распространить санкции на компании, которые обеспечивают "услуги либо помещения" для работ по модернизации судов, задействованных в строительстве газопровода. В качестве примеров приводятся работы по дооборудованию судов, установке сварочного оборудования, оборудования для водолазных работ.

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Напомним, эпидемия коронавируса и экономический кризис серьезно поменяли планы как граждан, так и целых государств. Это событие заставило пересмотреть сроки реализации дорогостоящих проектов. Именно таким проектом для России является "Северный поток – 2". Перспективы его использования станут предметом долгих переговоров представителей Москвы и ЕС.

Тем в временем в США также рассматривают возможность создания в Украине газового хаба. В случае реализации проекта Соединенные Штаты намерены поставлять свой сжиженный газ в Европу в том числе через Украину. Подробности смотрите на видео:

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