Что будет с гривней после отставки Смолия: глава Совета НБУ дал четкий прогноз

Украинцам не стоит бояться падения курса гривни после увольнения Якова Смолия с должности председателя Национального банка. Об этом в Facebook написал глава Совета НБУ Богдан Данилишин.

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"Все разговоры о курсе – это крики валютных спекулянтов, которые в последние годы наживались на финансовых спекуляциях и "пирамидах ОВГЗ". Им могу сказать: читайте условия нового Меморандума с МВФ. А сегодня фундаментальных оснований для девальвации курса гривни нет", – написал он.

Данилишин подчеркнул, что текущий счет, который определяет фундаментальное значение курса национальной валюты, является позитивным.

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"Объем международных резервов Национального банка составляет более 28 млрд. долларов США, что не только достаточно для сглаживания любых чрезмерных колебаний курса, но и значительно больше, чем весь объем наличной и безналичной гривни в экономике. Поэтому мы готовы к проведению регулярных валютных интервенций на межбанковском рынке для сглаживания избыточного спроса на иностранную валюту в объеме, который будет для этого необходим", - отметил Данилишин.

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Если банкам потребуется наличная иностранная валюта для подкрепления касс, "мы готовы их обеспечить ею из резервов Национального банка", уверяет глава Совета НБУ.

Ранее новости "Сегодня" писали, насколько, по прогнозам эксперта, ослабеет гривня после отставки Якова Смолия.

Все подробности в спецтеме Отставка главы НБУ

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