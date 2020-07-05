Насколько ослабеет гривня после отставки Якова Смолия

На уходящей неделе монотонная стабильность на валютном рынке, которая продолжалась более полутора месяцев, была нарушена. С 1 июля курс доллара резко пошел вверх, преодолев на следующий день отметку в 27 гривен, и на этом не остановился. Способствовало такому значительному ослаблению гривни решение главного банкира Украины Якова Смолия, неожиданно заявившего о своей отставке.

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Куда в связи с этим пойдет тренд на следующей неделе, выяснил сайт "Сегодня".

Наши эксперты – член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, руководитель отдела аналитики ГК Forex club Андрей Шевчишин и президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

Что произошло с курсом за неделю

Казалось бы, ничто не предвещало бури: первые два дня послепраздничной четырехдневки наличный курс привычно почти не менялся, находясь около 26,75 грн, и вдруг после заявления главы НБУ о своей отставке курс прыгнул более чем на 50 копеек.

У обменников сразу появились небольшие очереди из желающих приобрести валюту. Кассиры ее с удовольствием продавали по курсу 27,30 грн/доллар и выше – почти на 60 копеек дороже, чем в конце июня. А вот покупали и обменники, и банки наличную валюту достаточно дешево – не выше 27 грн/доллар. Спрэд (разница между курсом продажи и покупки) сразу вырос более чем в 1,5 раза – с 20 копеек до 30-35 копеек.

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Нацбанк также значительно ослабил гривню – если в нерабочий понедельник курс был таким же, как тремя днями ранее – 26,70 грн/доллар, во вторник – 26,69, а в среду и вовсе 26,67, то уже в четверг он вырос на 10 копеек, а в пятницу – резкий скачок сразу на 41 копейку, до 27,18 грн/доллар. На понедельник, 6 июля, регулятор установил курс 27,17 грн/доллар.

Главные причины изменений

Эксперты говорят, что на укрепление доллара повлияло заявление главы НБУ Якова Смолия покинуть свой пост, да не просто так, а, по его словам, "из-за политического давления". Если бы не это его решение, на рынке продолжилась бы вялотекущая стабильность. В пятницу вечером парламент принял его отставку.

Спрос на безналичную валюту моментально повысился еще в среду и продолжил расти в четверг и в пятницу. Как со стороны украинских банков, так и со стороны нерезидентов, которые начали избавляться от украинских облигаций госзайма (ОВГЗ), номинированных в гривне, скупая доллары.

"При обычном ежедневном объеме рынка в 50-70 млн долларов он в одночасье вырос до 300 млн долларов, что резко двинуло курс вверх, – анализирует Олег Пендзин. – За два дня Нацбанком было продано из резервов порядка 200 млн долларов, это позволило опустить курс безналичного доллара ниже 27 грн – с 27,29 до 26,9 грн/доллар. Действия регулятора сбили панику, но позволили зарубежным финансовым спекулянтам вывести доллары по достаточно выгодному курсу, что нанесло ущерб Украине. Правильнее было бы, воспользовавшись моментом, начать давно предсказываемую экономистами девальвацию гривни. Ибо не может быть укрепления национальной валюты при падающей экономике. Наоборот, умеренная девальвация стимулирует восстановление экономики в условиях кризиса".

Олег Пендзин подсчитал, что при курсе гривни 28 грн/доллар нерезидентам, купившим гривневые облигации под высокие 15-16% годовых доходности, будет невыгодно их продавать, так как окажутся в убытке. Но чиновники Нацбанка решили иначе, продолжив укреплять гривню.

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Андрей Шевчишин говорит, что рынок три дня – со среды по пятницу – отыгрывал ситуацию с возможной (и таки свершившейся) отставкой главы НБУ Якова Смолия.

"Доллар оперативно преодолел отметку в 27 грн/доллар, чего без отставки Смолия не случилось бы. Его отставка сразу вызвала спрос на валюту, прежде всего у нерезидентов (имеющих на руках ОВГЗ на сумму порядка 100 млрд грн). Участники рынка опасаются смены политики регулятора и роста эмиссии гривни, все это активизирует покупателей. Нацбанк пытался удержать девальвацию гривни, вливая валюту на рынок для купирования сильного спроса, и это ему удалось, безналичный курс пошел вниз", – объяснил Андрей Шевчишин.

А вот Александр Охрименко поддерживает действия Нацбанка, сумевшего быстро "укротить" панические настроения валютными интервенциями.

"Да, иностранные спекулянты немного заработали, но гораздо более важно, что удалось не допустить распространения паники", – отметил Охрименко.

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Чего ожидать на будущей неделе

На этот раз мнения экспертов разделились.

"Еще неделю гривня будет в коридоре 26,8-27,5 грн/доллар, пока в Нацбанке остается старая команда топ-менеджеров, – уверен Олег Пендзин. – До сих пор эта команда не допускала умеренной девальвации гривни, при которой экономика могла бы восстанавливаться быстрее".

Андрей Шевчишин говорит, что наличный курс уже не опустится на следующей неделе ниже 27 грн/доллар и не поднимется выше 27,5 грн/доллар благодаря интервенциям регулятора на межбанковском рынке.

"Но многое будет зависеть от того, с какой скоростью будут развиваться события. В зависимости от этого курс может оказаться и выше 27,5 грн/доллар", – отметил Шевчишин.

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Александр Охрименко уверен: курс вернется в коридор 26,5-27 грн/доллар уже на следующей неделе и останется в нем надолго. Главная причина – избыток валюты в стране.

"В Украине впервые за многие годы положительный внешнеторговый баланс – плюс 3,5 млрд долларов, потому что резко упал импорт, а экспорт снизился намного меньше, валюты в стране очень много, избыток, – отметил Охрименко. – От смены руководства Нацбанка здесь мало что зависит, разве что регулятор начнет подчистую выкупать валюту на межбанке, создавая дефицит и повышая курс. Но девальвация гривни вызовет рост цен, раскрутит инфляцию, это не нужно никому. Поэтому на следующей неделе паника, вызванная отставкой Смолия, уляжется и все вернется на круги своя".

Продавать или покупать валюту

Эксперты говорят, что сейчас выгодно продавать валюту тем, кто купил ее зимой, когда курс был от 23,3 до 24,5 грн/доллар.

"Если зафиксировать прибыль, то сейчас на каждом долларе можно заработать от 2,5 до 3,7 грн в зависимости от времени покупки – в декабре доллар был максимально дешевым, в феврале уже дороже, – говорит Александр Охрименко. – Это позволит заработать на изменении курса 20-32% годовых. Тем, кто покупал доллар в мае-июне по 26,7-26,8 грн, сдавать валюту с целью получения дохода нет смысла – заработок составит всего 20-30 коп. на долларе".

Другие аналитики советуют не торопиться с продажей долларов, так как ожидают дальнейшей постепенной девальвации гривни после смены главы Нацбанка до 28 грн/доллар.

А вот покупать валюту еще неделю точно можно, но немного и по самому низкому курсу, учитывая, что пока непонятно, будет ли новый глава Нацбанка продолжать прежнюю политику на удержание курса гривни в коридоре 26,5-27 грн/доллар или таки начнет ее девальвацию.

О том, почему главный банкир Украины решил покинуть свой пост и о его заслугах в деле укрепления гривни, смотрите в сюжете "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Отставка главы НБУ

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