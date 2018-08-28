Что будет с украинскими пенсиями на Донбассе и в Крыму: объяснение Минсоцполитики

Украинские пенсионеры, которые живут на временно оккупированных территориях, получат выплаты вне зависимости от срока, в течение которого пенсии не платились. Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева, передает пресс-служба ведомства.

По словам министра, соответствующее постановление примет правительство.

Рева отметил, что сейчас существует законодательная коллизия: финансирование пенсий за прошедшее время возможно только в случае их невыплаты по вине гражданина или вине Пенсионного фонда, однако на самом деле пенсионеры на оккупированных территориях не могут получить выплаты в результате боевых действий.

"Мы должны на законодательном уровне урегулировать вопрос и сказать людям, что независимо от того, когда была прекращена выплата пенсий, они имеют право на неё в течении всего периода независимо от срока, за который им пенсия не платилась. Это надо прописать в постановлении Кабмина и мы это обязательно сделаем", – пообещал Рева.

В Минсоцполитики также объяснили, что будет с пенсиями работающих пенсионеров. В Минсоцполитики также напомнили, что одним из результатов пенсионной реформы стала отмена уменьшения на 15% выплат работающим пенсионерам с 1 октября 2017 года.

Ранее журналисты "Сегодня" узнали, что украинцам обещают снова повысить пенсии. Как заявили в Министерстве социальной политики, пенсии в 2019 году должны увеличиться на 10-15%. Рассчитывать на повышение могут 3 миллиона украинцев, и прежде всего – пенсионеры, которые имеют большой трудовой стаж, но получали небольшую зарплату: