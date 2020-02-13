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Что будет с землей и курсом доллара: спецэфир телеканала "Украина 24" из Кабмина

13 февраля, 15:20

Зрители могут задать свои вопросы чиновникам

Острые вопросы и прямые ответы. Что будет с землей и курсом доллара? Как получить льготный кредит? Что написано в новом Трудовом кодексе?

На все эти вопросы сегодня в 17:00 будут отвечать заместители министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства в спецэфире телеканала "Украина 24" из Кабинета министров.

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Свои вопросы также могут задать зрители и читатели, написав в любой из мессенджеров по указанному телефону:

/ Фото: Сегодня

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Напомним, рассмотрение законопроекта о рынке земли во втором чтении стартовало 6 февраля. Как показали события в парламенте, процесс не будет ни простым, ни быстрым. Плюс ко всему – многие политические силы против принятия земельной реформы. Читайте об этом подробнее в материале "Драки и кровь: как Рада открывала рынок земли и что дальше".

В итоге Верховная Рада отложила рассмотрение законопроекта №2178-10 о рынке земли на следующее пленарное заседание (18 февраля), пройдя пока лишь 216 правок из 4018.

Все подробности в спецтеме Земельная реформа

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Трудовой кодекс курс доллара рынок земли Украина 24

Источник: Сегодня

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