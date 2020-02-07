Драки и кровь: как Рада открывала рынок земли и что дальше

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

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В четверг, 6 февраля Верховная Рада начала рассмотрение законопроекта о рынке земли во втором чтении. Как показали события в парламенте, процесс не будет ни простым, ни быстрым.

Игра на измор

Отслеживая процедуру утверждения законопроекта "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения" (именно так мудрено называется закон, разрешающий свободный рынок земли) в первом чтении мы обратили внимание, что накал страстей тогда, мягко говоря не соответствовал серьезности момента. Предположив, что главные баталии развернуться позже – когда документ будет рассматриваться во втором чтении и в целом. И как в воду глядели.

К решающей битве за землю стороны подготовились более чем основательно. Противники утверждения проекта – Батькивщина и Оппоплатформа –За жизнь создали серьезный, проверенный временем и уже неоднократно испытанный арсенал в виде 4018 поправок к проекту.

Понять, на что способен "законодательный спам" можно, вспомнив историю утверждения Избирательного кодекса парламентом прошлого созыва. В документ было предложено 4568 поправок, профильный комитет рассматривал и группировал их на протяжении нескольких месяцев. Рассмотрение проекта с правками затянулось на неделю – при том, что трибуну никто не блокировал. Еще более показательным можно назвать процесс утверждения проекта закона об обеспечении функционирования украинского языка, как государственного. Ко второму чтению поступило 2059 правок. Но сама тематика проекта был настолько принципиальна для парламентских политсил, процесс был настолько политизирован, что рассмотрение документа затянулось на два месяца.

Разумеется, не обошлось и без других тактических приемов парламентской борьбы. Под стены парламента была подтянута "группа поддержки", состоящая из противников земельной реформы. Группа, впрочем, небольшая – протестовать пришло всего несколько тысяч граждан, что для столь исторического момента даже как-то несерьезно. Начали митингующие свое "психологическое давление" у Офиса президента, позже, к открытию пленарного заседания, переместились к Верховной Раде.

Впрочем, главным оружием противников проекта стало, также проверенное временем блокирование трибуны. Напомним, что в ноябре, когда закон принимался в первом чтении его противники также блокировали работу парламента. Но делали это, скорее для проформы: тогда Дмитрий Разумков сумел провести голосование. На это раз все было "по взрослому" – с толканиями, взаимными оскорблениями, вырванным микрофоном спикера и кровью: Юлия Тимошенко, вырывавшая тот самый микрофон, поранила себе палец.

Главной целью всего этого действа было принуждение оппонентов вступить на стратегически невыгодное для монокоалиции поле рассмотрения поправок по процедуре. И хотя принципиальные договоренности именно о такой процедуре рассмотрения были достигнуты парламентскими политсилами еще в декабре, оппозиция, видимо, опасалась, что монокоалиция попытается утвердить закон с наскока. А потому противники закона из Батькивщины и Оппоплатформы, имеющие колоссальный опыт парламентских баталий по классике загоняли монокоалицию в "болото", в котором проект может попросту утонуть. И им это удалось, по крайней мере, на время.

Будет план "Б"

В это время в противоположенном лагере – вдохновителей и просто сторонников земельной реформы – тоже не сидели, сложа руки. Профильный комитет еще в конце прошлого года рассмотрел все предложенные поправки и одобрил те из них, которые посчитал аргументированными. Таких набралось немного. Что давало шанс при определенном стечении обстоятельств существенно ускорить утверждение проекта.

Стечением обстоятельств, к примеру, могли стать договоренности с авторами "непроходных правок" снять их до рассмотрения. Кстати, накануне в анонимных Телегармм-каналах вовсю гуляла информация, что якобы такие договоренности между Банковой и владельцами "контрольного пакета поправок" – Оппоплатформой, якобы достигнуты. В обмен на некие уступки представители этой фракции, подавшей больше всего поправок к проекту, якобы соглашались отозвать их "оптом". Как показало время, информация не подтвердилась.

Утром в четверг встретится с фракцией приехал президент Владимир Зеленский. Для главы украинского государства провести реформу – вопрос принципа. При этом он знал, что часть "слуг" по тем или иным причинам отказывается поддерживать проект. Переубедить их, а равно узнать, сколько времени парламентариям потребуется на утверждение закона и прибыл Зеленский.

На случай, если часть монокоалиции все же не отдаст свои голоса, руководство партии власти заручилось поддержкой ситуативных союзников. По информации СМИ, проект согласились поддержать фракция Голос (при условии, что будут поддержаны пять ключевых поправок, поданных ее депутатами) и (также при условии учета некоторых правок) часть группы Довира.

И, наконец, самое главное – монокоалиция, возможно, и хотела бы утвердить проект в привычном и комфортном я нее "турборежиме". Но она, тем не менее, оказалась готова и к плану "Б" рассмотрению проекта по полной процедуре. Тем более, на этом настаивали не только оппоненты земельной реформы, но и уже упомянутые вероятные союзники "слуг".

"Депутатская группа Довира против ночных заседаний. Я думаю, что у нас достаточно времени для того, чтобы работать по Регламенту. Мы бы зашли в эту процедуру 2 месяца назад, мы давно уже продвинулись бы очень далеко с рассмотрением этого законопроекта. Поэтому только по Регламенту, только по процедуре", - заявил руководитель группы Олег Кулинич.

Примерно в аналогичныом тоне выступил и руководитель фракции Голос Сергей Рахманин. После столь категоричных заявлений потенциальных держателей "золотой акции голосования" партии власти не оставалось ничего иного, как начать "игру в долгую"

"Коллеги, я предлагаю… начать 100-процентно согласно с Регламентом работать. Каждую правку отдельно рассматривать, если кто-то настаивает, и идти дальше по этому процессу. У нас 4000 поправок впереди. У вас есть время показать свою политическую позицию", – сказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

И процесс пошел. За вторую половину дня парламентарии успели рассмотреть 184 поправки. Осталось – 3834.

"Несколько недель, так несколько недель"

Как рассказал в комментарии сайту "Сегодня" народный депутат Александр Качура, рассматривать проект будут "от нескольких дней до нескольких недель – в зависимости от того, будет ли каждый субъект законодательной инициативы (то есть депутат), подавший правки настаивать на них".

"Если все будут настаивать, то, исходя из сугубо математического расчета, рассмотрение может занять несколько недель. Считайте примерно по три минуты на каждую правку", – сказал Александр Качура.

Ускорить как-то процесс нет никакой возможности – Регламент это не предусматривает. Монокоалиция намерена внести изменения, которые позволяли бы профильному комитету группировать схожие или идентичные поправки, но это в будущем. Пока же будут рассматриваться все правки, на которых будут настаивать их авторы.

"Вот к примеру мы сегодня от Оппоплатформы поданы двадцать идентичных правок. Просто одно и то же – те же самые слова вплоть до буквы и знака препинания. И все их мы должны рассмотреть. Понятно, должен быть механизм борьбы с таким спамом. Но пока его нет", – рассказал Александр Качура.

Не смогут парламентарии также принять решение о рассмотрении проекта по ускоренной процедуре. Такое решение можно было принять лишь до начала рассмотрения, но не в ходе.

Более того, парламентарии никак не могут изменить и ранее утвержденный изменить график работы с тем, чтобы побыстрее рассмотреть законопроект о земле. В пятницу, к примеру, рабочий день начнется с Часа вопросов к правительству. Затем до 13.00 парламентарии продолжат рассматривать поправки к земельной реформе. После этого по графику у депутатов пункт "Разное" – то есть час выступлений по различным вопросам и закрытие пленарной неделе. Следующая начнется 18 февраля.

"В принципе, Регламентом строго не определено, имеем ли мы право, допустим, принять решение сделать следующую неделю планерной. Тут есть дискуссии. Но мы решили, чтобы уже не было никаких претензий придерживаться ранее утвержденного графика", – рассказал Александр Качура.

По словам народного депутата и фракция и президент готовы к длительному рассмотрению земельного вопроса.

"Когда мы сегодня встречались с президентом, он спросил, хватил ли нам два дня чтобы рассмотреть проект. На что спикер Дмитрий Разумков ответил, что нет, нужно несколько недель. И президент спокойно это воспринял. Сказал: несколько недель, так несколько недель", – рассказал Александр Качура.

Все подробности в спецтеме Земельная реформа

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