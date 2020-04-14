Что делать, если потерял работу: инструкция и советы юристов

Один из наибольших негативов, которые несет карантин, – это нарушение привычного графика работы, с которым столкнулось большинство украинцев. Для кого-то введенные ограничительные меры стали просто переносом рабочего места из офиса домой, что кого-то наверняка даже обрадовало. В то же время для многих других карантин означал приостановку работы предприятия, переход на сокращенный рабочий день или просто невозможность добраться до рабочего места, поскольку перестал ходить транспорт.

Сколько людей за первый месяц карантина потеряли работу или заработок (полностью либо частично), мы узнаем еще не скоро. Официальная статистика ведет учет лишь официально безработных и оплаты труда, да и то с "опозданием" на месяц-полтора. А интернет-опросы показывают разные результаты. Так, приблизительно можно сказать, что на сегодняшний день только 20-25% работающих украинцев не ощутили никаких изменений в своей работе. В то же время 10-20% еще в марте потеряли работу и заработок. Минимум 20% украинцев, судя по одному из опросов, отправлены в отпуска за свой счет. По другому опросу, более 50% работающих получили за март меньше, чем зарабатывали раньше.

Но даже через месяц после введения карантина далеко не все предприятия и организации окончательно определились с моделью работы во время ограничительных мер. Изменения – как правило, не в лучшую сторону – продолжаются до сих пор. Кто-то пытается выиграть время, отправляя сотрудников по очереди в отпуска, в том числе неоплачиваемые. Кто-то организовал работу дистанционно, но уже начинает ощущать сокращение числа заказов или перебои с поставками. Вариантов может быть много, но результат один: доходы будут падать, а безработица – расти.

Что делать, если потерял работу? Сайт "Сегодня" расспросил юристов о законодательных новшествах, введенных на время карантина.

По какой статье уволили

Как отмечает управляющий партнер юридической фирмы "Горецкий и партнеры", глава комитета по вопросам медиации Ассоциации адвокатов Украины Олег Горецкий, законодательством не урегулирован порядок увольнения сотрудников во время карантина. Таким образом, основания для увольнения и порядок процедуры продолжают действовать те же, что и раньше.

"Но стоит понимать, что закон защищает права лишь тех лиц, которые трудоустроены официально", – подчеркивает Олег Горецкий.

Во время карантина распространенными причинами увольнения работников по инициативе работодателей являются те, которые перечислены в п. 2 ст. 40 Кодекса законов о труде: "изменения в организации производства и труда, в том числе ликвидация, банкротство, … сокращение численности или штата работников". В этом случае работнику должно быть выплачено выходное пособие в размере не меньше среднего месячного заработка. Возможно, поэтому работодатели предпочитают увольнять сотрудников "по соглашению сторон". В этом случае компенсация не полагается.

Центры занятости теперь сразу назначают пособие

Если вам пришлось уволиться, стоит сразу же обратиться в центр занятости. В обычное время многие работники предпочитают "не связываться" с этой службой, предпочитая искать новую работу самостоятельно и сомневаясь, что в центре занятости им предложат действительно стоящую работу. К тому же многие наслышаны о том, что пособие по безработице там назначают неохотно и только после того, как все варианты предложенной работы (как правило, малооплачиваемые) кандидату не подойдут.

Однако на время карантина правила изменили. Согласно законодательным новшествам, теперь в центрах занятости должны предоставлять статус безработного каждому, кто туда обратится (при наличии пакета документов). Соглашаться на предложенную работу не нужно, да сейчас ее вообще вряд ли будут предлагать, многие вакансии утратили актуальность. Пособие по безработице во время карантина также должно назначаться с первого дня получения статуса безработного.

Как получить статус и пособие по безработице

Предлагаем пошаговую инструкцию.

1. Соберите пакет документов. В него входят:

паспорт (или документ, который его заменяет);

идентификационный код (сейчас он называется "справка о присвоении регистрационного номера учетной карты налогоплательщика");

документ (документы) об образовании;

трудовая книжка;

военный билет (если есть).

Дополнительно отдельные категории граждан должны подать:

лица с инвалидностью – справку к акту осмотра медико-социальной экспертной комиссией;

внутренне перемещенные лица в случае отсутствия трудовой книжки – документ, который подтверждает факт прекращения трудовых отношений (например, гражданско-правовой договор, выписку из реестра физлиц-предпринимателей и т. д.).

2. Скачайте (загрузите на компьютер) с сайта Государственного центра занятости образцы заявлений:

3. Заполните заявления и подпишите их, укажите контакты, по которым с вами можно связаться (телефон и электронную почту).

Важно: личные приемы в центрах занятости во время карантина отменены. Подать документы можно двумя способами: онлайн (отправить по электронной почте) или прийти в ближайший центр занятости и оставить конверт с документами в ящике для корреспонденции.

/ Фото: Сегодня

Если вы хотите подать документы онлайн:

4. Сделайте скан-копии или фотографии:

двух заполненных заявлений (о предоставлении статуса безработного и о назначении пособия);

всех заполненных страниц документов, перечисленных в п. 1.

5. На сайте Государственного центра занятости выберите удобное для вас отделение. Рядом с каждым отделением указан адрес электронной почты, на который нужно будет отправить заявления и электронные копии документов.

6. Отправьте письмо с электронными копиями заявлений и документов на электронную почту центра занятости, который наиболее удобен для вас.

7. Ожидайте ответ от центра занятости насчет принятого решения.

Если вы хотите отнести документы в ящик для корреспонденции:

4. Сделайте ксерокопии всех заполненных страниц документов, перечисленных в п. 1.

5. Положите в конверт:

два заполненных заявления (о предоставлении статуса безработного и о назначении пособия);

копии документов.

6. Сходите в ближайшее отделение центра занятости и опустите конверт с документами в ящик для корреспонденции.

7. Ожидайте ответ от центра занятости насчет принятого решения.

Что делать, если работал без официального трудоустройства и был уволен

Правила по облегченному оформлению статуса безработного и пособия по безработице одинаковы для всех. Поэтому таким людям ничто не мешает также обратиться в центр занятости и стать на учет по безработице, получая пособие.

Что делать, если на момент начала карантина не работал, искал работу

В таких случаях тоже можно претендовать на выплату пособия по безработице.

"В соответствии с украинским законодательством, каждый гражданин трудоспособного возраста, который из-за отсутствия работы не имеет заработка, хотя готов и способен приступить к работе, имеет право на получение государственной помощи по безработице. Но для этого нужно получить статус безработного. Он предоставляется по личному заявлению в случае отсутствия подходящей работы с первого дня регистрации в любом удобном отделении государственного центра занятости, независимо от места регистрации или пребывания", – говорит юрист компании "Stron" Алена Перепеличная.

Может ли получить пособие по безработице частный предприниматель, который остался без дохода

Предприниматели не являются наемными работниками, а потому пособие по безработице для них не предусмотрено. Однако есть варианты.

"Физические лица-предприниматели не являются наемными работниками, а стало быть они де-юре не могут потерять работу и получать выплаты по безработице, поскольку физлицо-предприниматель сам обеспечивает себя работой", – объясняет Алена Перепеличная.

Однако если предприниматель, потерявший заработок, решил официально закрыть свой бизнес, он также сможет обратиться в центр занятости за пособием.

"Предпринимателям, по сути, нужно решать: выплывет ли частное дело, или же лучше завершать предпринимательскую деятельность и становиться в ряды безработных", – говорит советник ЮФ "Asters", член Ассоциации юристов Украины Инесса Летич.

При этом в период карантина для представителей малого и среднего бизнеса предусмотрена возможность получить пособие по частичной безработице для своих сотрудников.

"Основной формой помощи малому и среднему бизнесу является доплата государством работникам таких предприятий пособия по частичной безработице. Также будет действовать мораторий на проведение проверок Государственной налоговой службой, а НБУ будет способствовать внедрению банками так называемых кредитных каникул", – рассказывает Олег Горецкий.

Как рассказывал сайт "Сегодня", если предприятие малого или среднего бизнеса вынуждено сократить время работы своих сотрудников, руководитель предприятия может обратиться в центр занятости за частичной помощью по безработице. Обязательное условие одно: отсутствие налоговой задолженности до карантина. Компенсация устанавливается за каждый час сокращения рабочего времени из расчета 2/3 оклада. Однако максимальный размер такой помощи по безработице не может превышать минимальной зарплаты.

Сколько платят безработным

Как рассказала Алена Перепеличная, с 1 марта 2020 года минимальный размер помощи по безработице для лиц, страховой стаж которых за минувшие 12 месяцев (предшествовавшие регистрации в качестве безработного) составляет не менее полугода, составляет 1800 гривен. А для лиц, имеющих страховой стаж менее шести месяцев, – 650 гривен. Также 650 грн составляет минимальная помощь по безработице для тех, кто был уволен с последнего места работы по основаниям, предусмотренным ст. 37, пп. 3, 4, 7 и 8 ст. 40, ст. 41 и 45 Кодекса законов о труде. Минимум 650 грн могут получить также переселенцы, выпускники учебных заведений без опыта работы и демобилизованные со службы в армии.

Максимальный размер пособия по безработице не может превышать четырехкратного размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц. На данный момент это 8408 грн, уточняет Алена Перепеличная.

Как во время карантина продержаться бизнесу, чтобы не пришлось полностью закрываться, советуют эксперты:

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