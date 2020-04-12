Месяц карантина: когда он закончится и что будет с ценами на продукты

Сегодня, 12 апреля, ровно месяц, как в Украине был введен общенациональный карантин. Напомним, Кабмин ввел его для того, чтобы не допустить быстрого распространения коронавирусной инфекции в стране. Изначально ограничительные меры ввели на три недели, до 3 апреля, затем по решению Кабмина продлили до 24 числа. Несмотря на ограничения, в Украине по состоянию на 11 апреля лабораторно подтверждены 2511 случаев заражения COVID-19. По данным Минздрава, больше всего таких случаев выявлено в Черновицкой области (409) и в Киеве (396). Ни одного подобного факта не выявлено в Николаевской области.

Сайт "Сегодня" поинтересовался у чиновников, сколько еще продлится карантин.

"У нас есть понимание того, что вероятность продления карантина после 24 апреля – очень высокая, – рассказал сайту "Сегодня" советник главы МВД Иван Варченко. – Наше понимание основывается на мировой практике. А она показывает, что эффект невозможен при быстром завершении карантина".

Он напомнил, что недавно министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что, по его оптимистическим подсчетам, карантин будет продолжаться минимум до середины мая. Также, по данным МВД, страна будет выходить из карантина не молниеносно, а в несколько этапов.

В ведомстве добавили, что за месяц карантина правоохранители составили 4 тыс. админпротоколов за нарушение ограничительных мер. В судах уже начались такие судебные процессы. Например, 15 апреля в Днепровском райсуде Киева начнут рассматривать материалы дела, в котором фигурирует 21-летний киевский студент Валентин Бурьянов. Полиция составила на него протокол после того, как парень появился в общественном месте и переплыл Днепр, чтобы добраться к спортплощадке в киевском Гидропарке.

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Наши источники в Минздраве рассказали, что оснований отменять карантин сейчас также не видят, и объяснили почему.

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"Мы считаем, что вопрос смягчения карантина, а не его отмены, может быть рассмотрен лишь после майских праздников. Главная причина – эпидемиологическая ситуация в стране. Пока нет тенденции ни снижения, ни стабилизации уровня заболеваемости. Должно пройти еще полторы-две недели, чтобы сделать прогнозы о том, как будет развиваться ситуация в стране. Карантинные меры могут быть ослаблены лишь после того, как появится тенденция снижения заболеваемости. Сейчас ее нет", – рассказали нам в Минздраве.

Что будет с ценами

Как отметил директор украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко, основных причин для повышения цен в начале карантина было четыре:

ажиотажный спрос; закрытие рынков; девальвация гривни; повышение мировой цены на некоторые продукты, включая зерновые.

"Группа зерновых очень важна для Украины, в первую очередь – для людей с невысоким уровнем дохода. То есть, все эти причины и привели к росту цен. Но сейчас гривня уже укрепилась. Это означает, что цены начали снижаться. Мировые цены на зерновые тоже пошли вниз. Ориентировочно на 5%", – говорит Алексей Дорошенко.

По его словам, в большинстве регионов Украины сейчас наблюдается падение продаж. Исключением стали те области, где введен комендантский час.

"Падение произошло из-за того, что люди уже в основном запаслись. Во-вторых, у населения уже не так много денег. Я считаю, что в ближайшее время будет откат цен на продукты питания. Исключением могут стать лишь тепличные овощи – огурцы, помидоры, зелень. Дело в том, что 90% такого товара продавалось ранее на рынках".

Напомним, ранее в эфире "Свободы слова Савика Шустера" премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина в мае должна выйти на работу. Также глава правительства представил предварительный план выхода страны из карантина:

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