Что делать с госдолгом: экономист объяснил новую стратегию Кабмина

Украине нужно уменьшать давление на валютный рынок и бюджетные траты, говорит аналитик Борис Кушнирук

Фото: Pixabay

Новая Стратегия управления госдолгом должна учитывать изменившиеся условия сотрудничества Украины с мировыми финансовыми организациями, в том числе с Международным валютным фондом.

Об этом экономист, эксперт-аналитик Борис Кушнирук рассказал в комментарии сайту "Сегодня".

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"Думаю, это связано с тем, что сотрудничество с МВФ фактически заморожено. И это требует, в частности, решения вопроса, что мы делаем с долгом хотя бы в ближайшие три года. Что нам нужно, чтобы мы хотя бы не оказались в дефолте. Как уменьшать давление на валютный рынок, на бюджетные траты. Ведь в эти три года (2019-2021) у нас как раз наибольшие выплаты по долгам", – объяснил экономист.

Нопомним, в мае Министерство финансов Украины погасило первые пятилетние еврооблигации, выпущенные в 2014 году под гарантии США на сумму 1 млрд долларов со ставкой 1,844% годовых.

Кроме того, в конце октября 2018 года Украина разместила евробонды на 5 и 10 лет на сумму 2 млрд долл. под 8,99% и 9,75% годовых соответственно. Покупателями как пяти- так и 10-летних облигаций тогда были в основном инвесторы из двух стран – Великобритании и США.

Как объяснял "Сегодня" руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий, Украина одалживает средства на международных рынках ради погашения старых долгов, пик выплат по которым приходится на 2019 год.

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