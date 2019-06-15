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Что делать с госдолгом: экономист объяснил новую стратегию Кабмина

15 июня, 05:35

Украине нужно уменьшать давление на валютный рынок и бюджетные траты, говорит аналитик Борис Кушнирук

Фото: Pixabay

Новая Стратегия управления госдолгом должна учитывать изменившиеся условия сотрудничества Украины с мировыми финансовыми организациями, в том числе с Международным валютным фондом.

Об этом экономист, эксперт-аналитик Борис Кушнирук рассказал в комментарии сайту "Сегодня".

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"Думаю, это связано с тем, что сотрудничество с МВФ фактически заморожено. И это требует, в частности, решения вопроса, что мы делаем с долгом хотя бы в ближайшие три года. Что нам нужно, чтобы мы хотя бы не оказались в дефолте. Как уменьшать давление на валютный рынок, на бюджетные траты. Ведь в эти три года (2019-2021) у нас как раз наибольшие выплаты по долгам", – объяснил экономист.

Нопомним, в мае Министерство финансов Украины погасило первые пятилетние еврооблигации, выпущенные в 2014 году под гарантии США на сумму 1 млрд долларов со ставкой 1,844% годовых.

Кроме того, в конце октября 2018 года Украина разместила евробонды на 5 и 10 лет на сумму 2 млрд долл. под 8,99% и 9,75% годовых соответственно. Покупателями как пяти- так и 10-летних облигаций тогда были в основном инвесторы из двух стран – Великобритании и США.

Как объяснял "Сегодня" руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий, Украина одалживает средства на международных рынках ради погашения старых долгов, пик выплат по которым приходится на 2019 год.

Больше читайте на сайте "Сегодня": "Как решить проблему госдолга: у Кабмина есть несколько идей".


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Тег Кабмин, стратегия, госдолг, МВФ, Кушнирук

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Источник:

Сегодня

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