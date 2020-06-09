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Что происходит с инфляцией: стало известно, что подорожало в мае

9 июня, 21:00

Виктория Подолянец Виктория Подолянец

Госстат подсчитал, как изменились цены в мае

Потребительская инфляция в Украине в мае 2020 года в годовом выражении - по сравнению с маем 2019 года – составила 1,7%, замедлившись с 2,1% в апреле. Об этом рассказали в Государственной службе статистики Украины.

По сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены в мае выросли на 0,3%, а с начала года – на 1,8%.

По информации Госстата, наибольший рост цен в мае в годовом выражении зафиксирован на:

  • фрукты – 34,8%;
  • услуги водоснабжения – 25,1%;
  • канализацию – 21,4%;
  • услуги образования – 13,5%;
  • алкогольные напитки и табачные изделия – на 11,6%.
  • Наибольшее снижение цен в мае зафиксировано на:
  • природный газ – 53,5%;
  • топливо и масла – 28,2%;
  • овощи – 21,3%;
  • горячую воду и отопление – на 13,2%;
  • обувь – 4,8%.

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Госстат напомнил, что данные приводятся без учета оккупированного Крыма и Севастополя, а также оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Национальный банк Украины повысил прогноз инфляции в Украине в 2020 году до 6% с 4,8%, прогнозируемых ранее, оставшись при этом в целевом диапазоне 5% +/- 1 п.п.

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Инфляция в Украине в 2019 году замедлилась до 4,1% и стала минимальной за последние шесть лет.

Сайт "Сегодня" поинтересовался, насколько массово меняются или будут меняться цены на товары первой необходимости, лекарства, средства индивидуальной защиты и другие товары из кабминовских списков.

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Подробнее о том, как планируется регулировать цены, смотрите в сюжете "Сегодня":

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инфляция Госстат цены на продукты рост цен

Источник: Сегодня

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