Что происходит с инфляцией: стало известно, что подорожало в мае

Госстат подсчитал, как изменились цены в мае

Потребительская инфляция в Украине в мае 2020 года в годовом выражении - по сравнению с маем 2019 года – составила 1,7%, замедлившись с 2,1% в апреле. Об этом рассказали в Государственной службе статистики Украины.

По сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены в мае выросли на 0,3%, а с начала года – на 1,8%.

По информации Госстата, наибольший рост цен в мае в годовом выражении зафиксирован на:

фрукты – 34,8%;

услуги водоснабжения – 25,1%;

канализацию – 21,4%;

услуги образования – 13,5%;

алкогольные напитки и табачные изделия – на 11,6%.

Наибольшее снижение цен в мае зафиксировано на:

природный газ – 53,5%;

топливо и масла – 28,2%;

овощи – 21,3%;

горячую воду и отопление – на 13,2%;

обувь – 4,8%.

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Госстат напомнил, что данные приводятся без учета оккупированного Крыма и Севастополя, а также оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Национальный банк Украины повысил прогноз инфляции в Украине в 2020 году до 6% с 4,8%, прогнозируемых ранее, оставшись при этом в целевом диапазоне 5% +/- 1 п.п.

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Инфляция в Украине в 2019 году замедлилась до 4,1% и стала минимальной за последние шесть лет.

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