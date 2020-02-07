Что такое кешбэк: как сервисы возврата денег работают в Украине

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Кешбэк ­– услуга, которая позволяет экономить деньги, – популярна во всем мире. В Украине же многие совсем не знают, в чем ее суть. Что это такое, выяснял сайт "Сегодня".

Кешбек – это возврат части средств после каждой покупки. Эту услугу может предоставлять непосредственно банк, в котором вы обслуживаетесь, магазин, в котором совершаете покупку, или же глобальный сервис.

Если говорить о банках, то у каждого банка есть партнерские заведения, в которых действует программа по возврату части средств. В таком случае, для того, чтобы воспользоваться кешбэком, достаточно изучить список партнерских заведений и покупать именно в них. Найти перечень этих заведений можно на сайте банка.

"Чтобы воспользоваться данным инструментом, нужно знать список партнерских заведений банка-эмитента пластиковой карты покупателя или заведений, у которых в программах лояльности действует программа кешбэка, в рамках которой проценты от покупок перечисляются и накапливаются на бонусном счету покупателя, или же возвращаются ему в виде денег. Как правило, информацию о партнерских заведениях предоставляет непосредственно финансовое учреждение, а торговые сети, которые используют данный инструмент, также об этом уведомляют", — говорит в комментарии сайту "Сегодня" Вадим Бардась, аналитик European Analytical Centre.

Сейчас многие банки выпускают кредитные и дебетовые карты, на которых подключена услуга кешбэка. Что касается процента возврата средств, то он бывает разным – где-то устанавливается всего 1% возврата потраченных на покупку денег, где-то эта цифра может достигать даже 30%.

Надежда Кирияк, директор Департамента продуктов и процессов в компании UAPAY, отмечает, что для банков опция кешбека является способом простимулировать их клиентов к использованию карт и кредитных лимитов.

"Размер кешбека варьируется от 0,5% до 20% и даже 30%. Кешбек в размере 0,5-1% обычно актуален для широких категорий товаров и услуг. А вот если его размер выше (5-20%), тогда он распространяется на определенные категории товаров, либо действует в рамках партнерских программ с определенными магазинами или розничными сетями. Стоит заметить, что у всех банков есть ограничения по сумме возврата — как правило, не более 500 грн в месяц", — комментирует ситуацию Кирияк.

Помимо банков, есть и крупные кешбэк-сервисы. В одном из них нам рассказывают, что кешбэк-сервис приводит в магазин клиентов (помогая магазинам сокращать бюджет на маркетинг-продвижение) и получает комиссию от магазина. За это сервис получает свою комиссию и отдает часть денег покупателям.

"Кешбэк — это часть денег, которая возвращается за онлайн-покупки. Допустим, вы купили ботинки за 2 000 грн через интернет-сервис с кешбэком 5%. То есть, вы получите обратно 100 грн в виде кэшбэка. Иными словами, вы возвращаете свои же деньги", — рассказывают нам.

Подробнее о том, как работает эта услуга, читайте в нашем материале "Купить товар и получить деньги назад: как воспользоваться кешбэком в Украине".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроекты № 1053-1 и № 1073, которые парламент принял 20 сентября. В них, в частности, содержится норма, которая должна стимулировать потребителей получать чеки.

Так, с 1 октября 2020 года вводится кешбэк: он даст возможность выплаты покупателю компенсации 100% стоимости приобретенных товаров (работ, услуг) в случае нарушения продавцом законодательства по РРО. Кешбэк планируют осуществлять за счет части штрафа, который заплатит продавец.

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