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"COVID утомил": в Украине откроют 280 продуктовых рынков

27 апреля, 13:34

Ксения Капустинская

Для торговых площадок установят четкие правила, за нарушение которых собираются жестко наказывать

Правительство Украины задумалось о возобновления работы продовольственных рынков по специальному протоколу соблюдения правил безопасности во время эпидемии COVID-19. Рассмотрение этого вопроса на ближайшем заседании правительства одобрил Владимир Зеленский во время совещания по вопросам предотвращения распространения коронавируса, сообщили в Офисе президента.

Речь идет о более 280 крытых продовольственных рынков, которые обеспечивают продуктами украинцев и дают возможность сбыта продукции малым фермерам.

"Мы понимаем, что есть определенная психологическая усталость. COVID утомил не только украинцев. Поскольку продовольственные рынки чрезвычайно важны для выживания и питания многих граждан, нужно думать, как дать им возможность работать безопасно. Установим четкие правила и давайте позволим открыть. Надо учиться жить и работать в новых условиях", – сказал Зеленский.

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Премьер-министр Денис Шмыгаль согласился, что вопрос открытия рынков, механизма их безопасного функционирования и четких санкций за несоблюдение правил нужно рассмотреть уже в среду, 29 апреля, чтобы начать открывать рынки до конца этой недели.

"В среду Кабмин рассмотрит вопрос о возобновлении работы некоторых продовольственных рынков. Это стало возможным благодаря тому, что Минздрав и Минэкономики разработали четкие критерии работы и алгоритм контроля. <...> За нарушение требований будет установлена ответственность, вплоть до закрытия рынков на определенный период", – написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.

Напомним, ранее главный санврач Украины Виктор Ляшко выдал постановление, регламентирующее условия работы рынков, которое многими было воспринято как разрешение их работы, после чего Ляшко заявил, что данное постановление утратило силу. Это решение он объяснил "фактами злоупотреблений органов местного самоуправления, когда они открывали рынки в антисанитарных условиях".

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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продукты торговля рынки карантин Владимир Зеленский Денис Шмыгаль

Источник: Сегодня

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