Рынки опять закроют: нарушают санитарные предписания

Рынки не смогли обеспечить санитарные предписания во время карантина

Рынки могут опять закрыть. Рекомендацию о запрете функционирования продовольственных, непродовольственных и смешанных рынков направил местным органам власти главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Соответствующее постановление он подписал в четверг.

Ранее главный санврач выдал постановление, регламентирующее условия работы рынков, которое многими было воспринято как разрешение их работы, после чего Ляшко заявил, что данное постановление утратило силу. Это решение он объяснил "фактами злоупотреблений органов местного самоуправления, когда они открывали рынки в антисанитарных условиях".

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Напомним, разрешение на работу рынков было введено для того, чтобы украинцы имели доступ к более дешевым продуктам, чем в магазинах. Однако из-за большого количества нарушений, несколько дней назад заговорили об отмене постановления.

Напомним, в Запорожье зафиксировали первую смерть от коронавирусной инфекции. COVID-19 унес жизнь директора местного рынка. Мужчина нарушал правила карантина. В частности, он разрешил работать на рынке нескольким предпринимателям. Просто так ему это с рук не сошло – на директора рынка составили админпротокол, а сам рынок закрыли. После того, как у мужчины подтвердили CОVID-19, "контактных" с ним полицейских тоже проверили.

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