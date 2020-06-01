Данил Гетманцев о нулевой декларации: 400 тыс. грн "под подушкой" амнистируют всем украинцам

На руках у граждан более 80 млрд долл. Украинцы смогут вывести деньги из тени и положить на счет в банке - продолжение интервью с главой Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики

В первой части интервью с главой налогового комитета Верховной Рады Данилом Гетманцевым мы говорили о том, как будет выглядеть обещанная налоговая реформа, и о "малом Налоговом кодексе" – законопроекте 1210, который недавно был подписан президентом. В продолжении интервью – о том, введут ли в 2021 году налог на выведенный капитал, нужно ли декларировать 5 тыс. долларов и долго ли еще будем платить за квадратные метры.

"Налог на выведенный капитал – это эксперимент над огромной страной"

- Говорят, что законопроект 1210 направлен на деофшоризацию экономики. Такую же формулировку приходилось слышать относительно налога на выведенный капитал. Как вы относитесь к этому налогу и какие перспективы видите?

- Да, это правда, законопроект 1210 – это антиофшорный закон. Закон, который обещали принять многие, а приняли только мы.

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По поводу НнВК – я отношусь к этому налогу очень осторожно. Это моя последовательная позиция на протяжении многих лет. Один из аргументов, почему я выступаю против, – это потери бюджета. Потери, которые могут быть неоправданны.

Поэтому налог на выведенный капитал есть в наших предложениях по поддержке промышленности в ограниченных объемах. Мы предлагаем ввести его для ограниченного округа предприятий – тех, которые имеют оборот до 150 млн грн в год. То есть это средний бизнес.

На самом деле НнВК – это эксперимент. Эксперимент над огромной страной. Эксперимент, который – как бы ни выступали за него симпатики этой идеи – не дал какого-либо эффекта для увеличения инвестирования, скажем, в Эстонии, Латвии, Грузии или какой-либо другой стране, где он был введен. Не дал.

Видео: Сегодня

- Даже через годы?

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- Если вас устроит десятилетие… Но, во-первых, сложно просчитать взаимосвязь между введением налога и эффектом на протяжении 10 лет, а во-вторых, ну, это совсем не тот эффект, о котором говорят лоббисты этой идеи.

Но, с другой стороны, я понимаю, что бизнес воодушевлен этой идеей. Кстати, не весь, но некоторая часть бизнеса. И для поддержки этой части бизнеса, которая считает, что с этим решением связан колоссальный рост экономики в нашей стране, мы можем ввести этот эксперимент без больших потерь для бюджета.

Это не будет убийственно для экономики, это не принесет колоссальных убытков для бюджета. Сегодня, по статистике, 98% налога на прибыль платят 5 тыс. именно крупных предприятий (из 500 тысяч всех зарегистрированных). А эксперимент будет проводиться для средних предприятий.

Если в течение года – двух лет мы действительно увидим приличный рост инвестиций в эти предприятия… То есть не отчислений даже, а хотя бы экономики в этом сегменте – мы, конечно же, с удовольствием распространим эксперимент на всю экономику. Но если мы не получим этого эффекта, вынуждены будем свернуть этот эксперимент.

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Что касается доходов в бюджет, то, если НнВК будет введен для всех, даже по подсчетам лоббистов идеи, убыток будет измеряться 30 миллиардами, а по расчетам Минфина, 70 миллиардами гривен. А если эксперимент проводится для средних предприятий, нам, с одной стороны, удастся избежать этого негативного эффекта. А с другой стороны, мы точно поймем, работает эта конструкция или не работает. И снимем любые споры по этой теме.

- Эксперимент начнется с 2021 года?

- Да, я предлагаю с 2021 года.

"Я сторонник того, чтобы абсолютно поменять концепцию налогообложения недвижимого имущества"

- Еще ходят разговоры о "налоге на роскошь"…

- Я, с одной стороны, абсолютно не против налогообложения любой роскоши. В истории были разные налоги: на парики, на пудру, на золотое оружие. Страны экспериментировали с налогом на роскошь, абсолютно никак не сдерживая свою фантазию. Но все эти эксперименты приводили к одному выводу: к сожалению, налог на роскошь не имеет какого-либо фискального эффекта. То есть мы можем, конечно, говорить об удовлетворении избирателя, потому что "вот наконец-то и богатый тоже заплатит". Но это самообман. На самом деле слишком большие налоги на роскошь приводят к тому, что роскошь уходит в другие страны, в другие юрисдикции. А умеренные налоги на роскошь не имеют фискального эффекта ввиду ограниченности количества объектов налогообложения. Ведь предметов роскоши не так много.

То есть я бы не сильно эксплуатировал тему налога на роскошь в профессиональной дискуссии. Там, где кто-то хочет заниматься популизмом, – да.

Мы должны сделать так, чтоб не богатые платили за бедных и не бедные за богатых, а чтобы налогообложение было справедливым. Чтобы налог платил каждый соразмерно его доходам. Собственно говоря, финансовая наука на это и направлена последние 400 лет. И мы это можем сделать. И делаем системно и грамотно в сфере публичных финансов начиная с августа прошлого года.

- И все-таки тема "налога на роскошь" интересует многих, поскольку в категорию "роскоши" попадают многие частные дома.

- Если говорить о налоге на недвижимость, то мое мнение – нельзя облагать недвижимость исходя из ее метража. Опять-таки, если мы обратимся к истории, то у нас был очажный сбор, был налог на окна. И вот сейчас у нас есть налог на метры. Это абсолютно не соответствует экономической стоимости объекта и не соответствует практике развитых стран. Поэтому здесь однозначно – точно так же, как в налоге на землю, – мы должны исходить из денежной оценки, из экономической стоимости объекта. И в этом смысле я сторонник того, чтобы абсолютно поменять концепцию налогообложения недвижимого имущества, отличного от земельных участков.

Видео: Сегодня

- Вы будете подавать такой законопроект?

- Готовим. Это не будет со следующего года, возможно, но, тем не менее, мы этим занимаемся. Это не вечер сегодняшнего дня, но это уже завтрашний день. А пока продолжаем платить за метры.

"Вопрос "Откуда деньги?" не в этом году, но через несколько лет вполне может быть задан"

- Еще хотелось бы расспросить о нулевом декларировании, или единоразовом декларировании. Президент дал такое поручение Кабмину, но в связке с вашим комитетом.

- На самом деле этот законопроект зарегистрирован у нас еще в сентябре. И мы над этим концептом уже работаем. Предполагается, что будет несколько ставок. Основная ставка – 5%.

Очень важно – подчеркните, пожалуйста, – что это добровольное декларирование. Амнистия всегда есть дело только добровольное. То есть человек может по своему желанию под 5% вывести деньги из тени и положить их на счет в банке. Если это наличка или деньги из-за границы, то будет просто повышенная ставка. И если это активы в другой форме, не в денежной, то тоже заплатить повышенную ставку.

- А какой минимальный порог предусматривается? С какой суммы человеку нужно декларировать свои доходы? Вот лежат, например, у человека "под подушкой" 5 тысяч долларов…

- Мы предлагаем 400 тыс. грн амнистировать даже без подачи декларации. 400 тыс. грн будет амнистировано абсолютно всем гражданам Украины. Без уплаты налогов с этих денег.

Если вы спрашиваете о деньгах, которые "под подушкой", это личное решение каждого человека: декларировать или не декларировать, выводить их из тени или не выводить их из тени. Хочет – выводит, не хочет – не выводит. Если он считает, что сможет ими пользоваться без ограничений в будущем – пожалуйста, пусть они и дальше лежат под подушкой. 5-10 тысяч долларов – я не думаю, что это те суммы, которые будут подлежать в будущем какому-то фискальному контролю.

Однако весь мир идет к прозрачности. И мы с вами никуда от этого не денемся. Мы все равно будем вынуждены идти к прозрачности вместе со всем миром. И вопрос "Откуда деньги?" не в этом году, может быть, даже не в следующем году, но через несколько лет вполне может быть задан. А через несколько лет амнистии уже никто проводить не будет.

Видео: Сегодня

- Как вы считаете, проведение такой акции во время кризиса, во время спада экономики будет иметь успех? Сработает ли? И насколько поможет экономике?

- Амнистия капитала не будет проводиться во время карантина. Она будет проводиться с 1 января следующего года. Так мы планируем. И, по моему убеждению, есть потенциал для реализации этого решения. Несмотря на коронавирус, несмотря на мировой кризис.

- А какой эффект это может иметь для бюджета? Есть расчеты?

- Сложно сказать. Если мы используем те данные, которые исчисляют деньги, выведенные из Украины, сотнями миллиардами долларов, и если мы будем считать, сколько их зайдет обратно, – ну, это очень сложно. Потому что деньги заходили, деньги выходили. Притом они уходили с уклонением от налогообложения, это были прикрытые операции. Сухой остаток посчитать нереально, практически невозможно.

Поэтому мы считаем, что в решении по амнистии фискальный эффект – это не главное. Самое главное – это дать возможность людям выйти вбелую перед тем, как начнут применяться те требования, которые содержатся и в законе 1210, и в законах по фискализации, и в других. То есть мы даем людям возможность подвести черту под их "темным финансовым прошлым".

С другой стороны, амнистией капитала мы привлекаем деньги в экономику страны. Это тоже очень важно. Это вторая по значимости цель. Мы хотим сделать репатриацию выведенных ранее денег и дать возможность достать деньги "из-под матрацев". У нас более 80 млрд долл. на руках у граждан. Надо дать возможность им "отбелить" эти деньги. И уже третья цель – да, это фискальный эффект, который мы не можем на данный момент озвучить с точностью до цифры. У нас есть эти расчеты, но я не хотел бы их сейчас озвучивать.

- И в завершение – какие еще налоговые новшества, касающиеся широкого круга людей, планируется ввести в ближайшее время?

- Мы рассматриваем сейчас несколько законодательных инициатив. Например, уже вызвавший резонанс законопроект №3131. Это законопроект, который касается налогообложения сельского хозяйства и агропромышленного комплекса. Законопроект неоднозначный, он дискутируется. У меня лично нет однозначного понимания относительно поддержки или неподдержки его. Хотя я подал свой альтернативный законопроект.

Этот законопроект призван вывести из тени достаточно большие объемы аграрной продукции. 8 млн га, по оценкам разных исследований, сейчас пребывает в тени. Направлен на то, чтобы заставить платить налоги всех, кто обрабатывает землю. Я думаю, что дискуссия по этому законопроекту будет еще очень широкая.

Ну, еще вот у меня есть мечта обложить налогом электронные сервисы. Так называемый налог на Гугл. Но я еще не вижу 100-процентной поддержки в парламенте этой прекрасной идеи.

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