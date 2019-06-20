Дания пошла на попятную в вопросе "Северного потока – 2"

Власти королевства могут дать добро на строительство, не дождавшись решения суда

Фото: nord-stream.com.

Датское энергетическое агентство (ДЭА) может принять решение по трубопроводу "Северный поток - 2" раньше, чем суд рассмотрит апелляцию компании Nord Stream 2. В этой апелляции подрядчик оспаривает требование ДЭА о подаче третьей заявки на маршрут "Северного потока – 2".

"В суде обычно дела рассматриваются долго, по меньшей мере семь месяцев или дольше. Я не удивлюсь, если наше решение будет принято раньше, чем эта апелляция будет рассмотрена", - сообщил глава пресс-службы ДЭА Туре Фалбе-Хансен.

По его словам, 19 июня в Дании начались публичные слушания по проекту "Северный поток – 2". При этом в Дании считают, что для "Северного потока – 2" появился более оптимальный маршрут.

"Общественные слушания будут проходить до 10 июля, консультации с близлежащими странами – до 17 июля. После этого мы будем рассматривать поступившие замечания, деталей относительно графика по времени нет. Наша задача – выбрать оптимальный маршрут. Например, сейчас появилась новая возможность в морской зоне, по которой у нас был спор с Польшей, и именно он может быть оптимальным, так как там меньше морского транспорта", – сказал Фалбе-Хансен.

В 2017 году Дания приняла поправки к закону о континентальном шельфе, согласно которым МИД Дании может отклонить заявку на строительство "Севверного потока – 2" в территориальных водах страны.

"МИД Дании также анализирует заявки с точки зрения безопасности и представит свой доклад парламенту, который примет решение", – сказал Фалбе-Хансен.

По сообщениям датских СМИ, одержавшая победу на парламентских выборах Социал-демократическая партия Дании, ранее выступавшая против строительства газопровода "Северный поток – 2" в экономической зоне королевства, в настоящее время несколько изменила позицию по этому вопросу и считает необходимым дождаться результатов анализа МИД страны, прежде чем принимать какое-либо решение.

"Вы знаете, что в Дании только что прошли выборы, еще не сформировано правительство, поэтому все оценки по прогнозам на выдачу разрешения очень осторожные", – прокомментировал Фалбе-Хансен.

Как сообщалось, несмотря на поддержку Германии, российский проект столкнулся с трудностями прокладки в Европе, из-за чего срок запуска "Северного потока – 2" перенесли на вторую половину 2020 года. На отсрочку повлияла Дания. Копенгаген до сих пор не согласовал маршрут трубопровода. Оператор Nord Stream 2 ждет ответа уже по третьему варианту маршрута - таким образом Дания более двух лет не дает "добро" на проект.

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