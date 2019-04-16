Россия подала новую заявку по маршруту "Северного потока – 2" в Дании: реакция Украины
Строители газопровода уже в третий раз обращаются к датским властям
Оператор проекта газопровода "Северный поток – 2" Nord Stream 2 AG подал Дании третью заявку на строительство "трубы". Об этом говорится в сообщении Nord Stream 2 AG.
Отмечается, что заявка подана на строительство по маршруту в водах южнее острова Борнхольм в соответствии с решением Датского энергетического агентства от 26 марта 2019 года.
"Сегодня, спустя более чем два года после подачи первой заявки на получение разрешения на строительство в водах Дании, компания Nord Stream 2 AG подает заявку по третьему варианту маршрута газопровода. Третья заявка, включающая оценку воздействия на окружающую среду, касается маршрута в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Дании в водах южнее острова Борнхольм", – говорится в сообщении.
Теперь Датское энергетическое агентство проведет экологическую оценку проекта, в том числе соответствующие консультации с другими странами. Только после этого оно сможет совместно с застройщиком рассмотреть полученные результаты и вынести решение. Точные сроки не называются.
Дания vs. "Северный поток – 2" – реакция "Нафтогаза Украины"
В украинском "Нафтогазе" считают, что заявление Nord Stream 2 свидетельствует о нерзвозности российского "Газпрома".
"Газпром" заметно занервничал. Сегодня его дочерняя компания, которая строит "Северный поток – 2" без полного комплекта разрешений, выпустила пресс-релиз. В нем она угрожает европейцам огромными убытками, если Дания срочно не согласует их очередную заявку, а проект не достроится и не запустится", – отмечается в сообщении "Нафтогаза" на официальной странице в Facebook.
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"Еще одно интересное утверждение, мол, часть российского газа пойдет с "Северного потока – 2" в Нидерланды. Но в Нидерланды газ не пойдет, это не предусмотрено проектом. При этом газ, согласно выводам уважаемых авторов, благодаря "Северному потоку – 2" должен подешеветь во всех без исключения странах ЕС. Даже в тех, куда из-за появления "Северного потока – 2" его будет физически невозможно доставить. Очень удобное аналитическое исследование, одним словом", – добавили в компании.
В "Нафтогазе" также предполагают, что третья заявка Nord Stream 2 AG в Дании будет не последней из-за недостаточной проработки документа. Кроме того, указанная в заявке территория в ИЭЗ является спорной между Данией и Польшей и поэтому формально недоступна для разработки проектов. Договоренность между двумя странами уже достигнута, но соглашение еще не ратифицировано Польшей.
Ранее сообщалось, что Дания может замедлить строительство "Северного потока – 2". В случае, если Копенгаген запретит прокладывать трубопровод через территориальные воды Дании, осуществление российского проекта окажется более дорогостоящим.
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