Россия подала новую заявку по маршруту "Северного потока – 2" в Дании: реакция Украины

Строители газопровода уже в третий раз обращаются к датским властям

Фото: Getty Images

Оператор проекта газопровода "Северный поток – 2" Nord Stream 2 AG подал Дании третью заявку на строительство "трубы". Об этом говорится в сообщении Nord Stream 2 AG.

Отмечается, что заявка подана на строительство по маршруту в водах южнее острова Борнхольм в соответствии с решением Датского энергетического агентства от 26 марта 2019 года.

"Сегодня, спустя более чем два года после подачи первой заявки на получение разрешения на строительство в водах Дании, компания Nord Stream 2 AG подает заявку по третьему варианту маршрута газопровода. Третья заявка, включающая оценку воздействия на окружающую среду, касается маршрута в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Дании в водах южнее острова Борнхольм", – говорится в сообщении.

Теперь Датское энергетическое агентство проведет экологическую оценку проекта, в том числе соответствующие консультации с другими странами. Только после этого оно сможет совместно с застройщиком рассмотреть полученные результаты и вынести решение. Точные сроки не называются.

Дания vs. "Северный поток – 2" – реакция "Нафтогаза Украины"

В украинском "Нафтогазе" считают, что заявление Nord Stream 2 свидетельствует о нерзвозности российского "Газпрома".



"Газпром" заметно занервничал. Сегодня его дочерняя компания, которая строит "Северный поток – 2" без полного комплекта разрешений, выпустила пресс-релиз. В нем она угрожает европейцам огромными убытками, если Дания срочно не согласует их очередную заявку, а проект не достроится и не запустится", – отмечается в сообщении "Нафтогаза" на официальной странице в Facebook.

В "Нафтогазе" также предполагают, что третья заявка Nord Stream 2 AG в Дании будет не последней из-за недостаточной проработки документа. Кроме того, указанная в заявке территория в ИЭЗ является спорной между Данией и Польшей и поэтому формально недоступна для разработки проектов. Договоренность между двумя странами уже достигнута, но соглашение еще не ратифицировано Польшей.

Ранее сообщалось, что Дания может замедлить строительство "Северного потока – 2". В случае, если Копенгаген запретит прокладывать трубопровод через территориальные воды Дании, осуществление российского проекта окажется более дорогостоящим.

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