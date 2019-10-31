Дания разрешила строить "Северный поток – 2": Еврокомиссия отреагировала

В ЕС есть четкие правила, применяемые ко всем газопроводам, через которые поставляется газ на европейский рынок

Штаб-квартира Европейской комиссии / Фото: Flickr

Еврокомиссия (ЕК) рассчитывает, что газопровод "Северный поток – 2" будет функционировать в соответствии с европейским законодательством. Об этом заявила на пресс-конференции представитель ЕК Анна-Кайса Итконен, комментируя согласование Данией строительства газопровода в своих водах.

"Если газопровод будет построен, то мы ожидаем, что он будет функционировать прозрачным и недискриминационным образом, в соответствии с ключевыми принципами международного и европейского законодательства", – сказала представитель ЕК.

"У нас сейчас есть четкие правила, применяемые ко всем газопроводам, через которые поставляется газ на европейский рынок", - добавила она.

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Напомним, Дания выдала последнее недостающее разрешение на строительство "Северного потока – 2" к юго-востоку от острова Борнхольм. При этом Датское энергетическое агентство выбрало самый короткий маршрут, так как он обеспечивает наименьший риск и воздействие на экологию. Процесс получения заявки в датской юрисдикции тянулся больше двух лет.

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В Nord Stream 2 AG отмечают, что уже уложено более 2100 километров газопровода в обход Украины. А ранее глава российского "Газпрома" Алексей Миллер прогнозировал, что на постройку участка трубопровода через датские воды потребуется порядка пяти недель после получения разрешения властей страны.

США и Украина выступают против строительства газопровода, так как он расширяет влияние Кремля в Европе. При этом в США готовят новые санкции против "Северного потока – 2". Соответствующий законопроект об энергетической безопасности Европы подготовил конгрессмен от Республиканской партии Энди Барр.

Также президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Россия сможет "выкрутить руки" Украине в случае ввода в эксплуатацию газопровода "Северный поток – 2":

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