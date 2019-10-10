Зеленский о "Северном потоке – 2": Россия нам сможет выкрутить руки

/ Фото: president.gov.ua

Россия сможет "выкрутить руки" Украине в случае ввода в эксплуатацию газопровода "Северный поток – 2". Об этом заявил 10 октября президент Владимир Зеленский в ходе пресс-марафона.

"Мы благодарны европейцам, и они действительно нас поддерживают, но мне нужен стратегический партнер. И пока против "Северного потока – 2" введены санкции именно Америкой. И я им благодарен. Для нас это энергетическая безопасность, потому что вы знаете, через "Северный поток – 2" нам выкрутят руки полностью. Россия нам сможет выкрутить руки", – сказал он.

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Президент подчеркнул, что Киев в этом вопросе поддержали США, Польша и Дания, и поблагодарил их.

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"Северный поток – 2" должен пройти по Балтийскому морю из России в Германию, его протяженность составит 1224 км. Предполагается, что пропускная способность газопровода будет на уровне 55 млрд куб. м газа в год.

Как писали новости "Сегодня", в начале октября председатель совета директоров "Газпрома" Виктор Зубов заявил, что на окончание строительства "Северного потока – 2" нужно еще 4-5 недель.

В правительстве Украины ранее заявили, что газопровод не оправдает надежд России, поскольку на него уже распространяется законодательство Евросоюза.

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