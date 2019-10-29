В Конгрессе США готовят новые санкции против "Северного потока – 2": детали

Конгресс США / Фото: Facebook

В Конгрессе Соединенных Штатов предлагают ввести новые санкции против компаний, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток – 2".

Соответствующий законопроект об энергетической безопасности Европы подготовил конгрессмен от Республиканской партии Энди Барр. Об этом сообщается на сайте американского политика.

"Энергетическая безопасность наших европейских партнеров является стратегическим приоритетом для Соединенных Штатов. Закон будет способствовать прекращению строительства газопровода и обеспечению, чтобы Россия не продолжала подрывать энергетическую безопасность наших союзников по НАТО в Европе", – заявил Энди Барр.

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В документе также говорится, что президент США будет наделен полномочиями налагать санкции на организации, предоставляющие финансовые и страховые услуги трубопроводным компаниям, которые поддерживают экспорт российских энергоносителей. Газопровод назван в тексте не коммерческим, а в большей степени политическим проектом.

По словам Барра, строя "Северный поток-2" Россия расширяет свое влияние в Европе и администрации Дональда Трампа следует разработать "стратегию повышения региональной энергетической безопасности союзников США в ЕС".

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Ранее Комитет Сената США одобрил законопроект о введении санкций в отношении компаний, которые принимают участие в прокладке российского трубопровода "Северный поток – 2".

Напомним, вероятность введения санкций против "Северного потока – 2" уже вызывала бурную реакцию Кремля.Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко сказал, что "подобные заявления – это негодный политический инструмент".

В то же время проект столкнулся с трудностями прокладки в Европе, из-за чего срок запуска "Северного потока – 2" перенесли на вторую половину 2020 года. На отсрочку по проекту повлияла Дания. Копенгаген до сих пор не согласовал маршрут трубопровода. Оператор Nord Stream 2 ждет ответа уже по третьему варианту маршрута – таким образом Дания более двух лет не дает "добро" на проект.

Как известно, контракт на транзит российского газа через территорию Украины был заключен в 2009 году и истекает в конце 2019-го. Россия отказывается заключать договор на европейских условиях. В свою очередь, украинская сторона неоднократно заявляла, что не может принять требование России о продлении существующего договора и отрабатывает сценарии на случай прекращения транзита с 2020 года.

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