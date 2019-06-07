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Датские проблемы: строители "Северного потока – 2" сделали заявление о сроках запуска "трубы"

7 июня, 10:32

Копенгаген рассматривает заявку Nord Stream 2 AG уже по третьему маршруту газопровода

Фото: nord-stream.com
Фото: nord-stream.com.

Срок запуска газопровода "Северный поток - 2" перенесли с января 2020 года на его вторую половину. Однако новой отсрочки не ожидается. Об этом, как передают российские СМИ, заявил финансовый директор оператора газопровода, компании Nord Stream 2 AG Пол Коркоран.

"Планируем ввести [газопровод в работу] в 2020 году. Все зависит в настоящее время от правительства Дании. Надеемся, что своевременно получим разрешение", – сказал Коркоран.

При этом, как заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак, Россия не видит препятствий по выдаче Данией разрешения на строительство газопровода, несмотря на то, что США прикладывают серьезные усилия по остановке проекта. 

"Мы знаем, что США прикладывают серьезные усилия для того, чтобы остановить реализацию этого коммерческого проекта. Мы считаем, что разрешение (Дании) должно быть дано, никаких препятствий для этого нет", - сказал российский министр.

Напомним, на отсрочку по проекту повлияла Дания. Копенгаген до сих пор не согласовал маршрут трубопровода. Оператор Nord Stream 2 ждет ответа уже по третьему варианту маршрута - таким образом Дания более двух лет не дает "добро" на проект.


Так, заявку на прокладку трубопровода по третьему маршруту южнее датского острова Борнхольм Nord Stream 2 подала датским органам 15 апреля. Общественные слушания в Дании по третьему маршруту газопровода пройдут 19 июня.

"Северный поток – 2" должен пройти по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе в обход Украины, его протяженность составит более 1,2 тыс. км. Предполагается, что пропускная способность газопровода составит 55 млрд кубометров газа в год. 

При этом в "Нафтогазе" уже спрогнозировали, прервет ли "Газпром" транзит по Украине без запуска "Северного потока – 2".

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Тег Дания, Газпром, запуск, Nord Stream 2, Коркоран, Северный поток 2

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