Давление на зеленую энергетику в Украине обеспокоило представителей США и Норвегии

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Инициативы команды президента по наступлению на зеленую энергетику являются плохим сигналом для инвесторов, подрывающим доверие к стране. Об этом в статье "Украинский челлендж на 50 млрд долларов" в издании Atlantic Council пишет глава Американской торговой палаты в Украине Энди Гундер.

По его словам, команда президента Владимира Зеленского сейчас продвигает ретроспективные решения в зеленной энергетики, к разочарованию инвесторов.

"Более 1 миллиарда долларов прямых инвестиций было вложено в украинскую солнечную и ветряную энергетику. Любое обратное решение – плохой сигнал для инвесторов, подрывающий доверие к стране", – пишет американский представитель в Украине.

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Кроме представителя США, инициативы раскритиковал и посол Норвегии в Украине Уле Хорпестад. Он заявил, что стабильные условия для инвестиций являются фундаментальным вопросом для инвесторов. А потому бизнес негативно отреагирует на ретроспективный пересмотр "зеленого тарифа".

"Если такие решения будут, это очень негативно скажется на нашей инвестиции. Как я понимаю по нашим инвесторам, они тогда вынуждены пересмотреть все планы на будущее, потому что они все-таки заключили договоры на определенных условиях. И для них очень важно, чтобы эти условия не изменялись ретроспективно. Поэтому это такой фундаментальный вопрос для них", – цитирует Хорпестада издание "Факты".

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Посол подчеркнул, что любой инвестор заинтересован в долгосрочных и стабильных условиях для своих инвестиций, поэтому стабильность законодательства является ключевой предпосылкой для притока инвестиций в страну.

"Для Украины, которая сейчас развивает свою экономику и показывает большие амбиции на экономический рост, имеет существенное значение, что инвесторы могут доверять уже заключенным договорам. Это касается не только этой обновленной энергетики, но это вообще такой общий принцип, что все инвесторы ищут, так сказать, стабильный рынок, где могут рассчитывать на безопасность своих инвестиций. Это основное их ожидание", — отметил посол Норвегии.

Ранее банкир департамента электроэнергетики Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Ольга Еремина также заявила, что ретроспективный пересмотр "зеленого тарифа" нанесет ущерб Украине, поскольку страна выплатит по искам в международные суды значительно больше, чем хотят сэкономить инициаторы такого решения, а также отпугнет иностранных инвесторов.

Напомним, парламентский комитет по вопросам энергетики и ЖКУ, возглавляемый Андреем Герусом, предложил снизить "зеленые тарифы", несмотря на то, что законодательством Украины гарантировано сохранение "зеленых тарифов" стабильными до 2030 года. Впрочем, позже от идеи снизить "зеленые тарифы" задним числом отказался сам автор Андрей Герус.

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