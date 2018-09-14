Дело "долга Януковича": суд потребовал от России вернуть Украине 42 миллиона гривен

Апелляционный суд Лондона потребовал от России возвратить Украине до 9 ноября 2018 года ранее уплаченные судебные расходы. Об этом сообщили в Министерстве финансов Украины.

В сентябре 2017 года Украина оплатила часть издержек в рамках разбирательства о т.н. "долге Януковича" по выкупленным Россией евробондам, тем самым исполнив решение лондонского суда.

Компания The Law Debenture Corporation, представляющая в качестве доверителя интересы РФ, тогда подтвердила поступление от Украины платежа в сумме 1,16 млн фунтов стерлингов. Гривневый эквивалент платежа тогда составил 41,787 млн грн. Сейчас – составляет 42,76 млн грн.

Напомним, Апелляционный суд Англии сегодня, 14 сентября, отправил на новое рассмотрение решение по иску о взыскании с Украины в пользу России задолженности по евробондам на 3 млрд долларов. Таким образом, суд удовлетворил апелляцию Украины – Высокому суду Лондона придется вернуться к рассмотрению долгового спора между Киевом и Москвой в рамках классического судопроизводства.

Россия будет оспаривать последнее решение по "долгу Януковича" в Верховном суде Англии.

Что такое "долг Януковича"?

Украина получила от РФ кредит в 3 млрд долларов при президенте Викторе Януковиче в декабре 2013 года. Именно эти 3 млрд долларов в последствии окрестили "долгом Януковича". Всего Россия планировала выдать Украине 15 млрд долларов кредита, однако до того, как разгорелись ключевые события Революции Достоинства, выделить успели только первый транш.

Украинские власти считают эти деньги взяткой, которую РФ дала Януковичу за отказ подписать Соглашение об ассоциации Украины и ЕС.

В 2017 году суд Лондона отклонил аргументы Украины в иске к России на 3 млрд долларов. Киев заявлял, что намерен оспаривать решение Высокого суда Лондона. Минфин Украины при этом нашел плюсы в решении суда – судья признал военную и экономическую агрессию России по отношению к Украине. Правда, учесть эту агрессию суд не смог, так как работает в рамках английской правовой доктрины.

Позже, 23 июня 2017 года, Министерство финансов Украины подало апелляцию на решение Высокого суда Лондона по "долгу Януковича". 22 января 2018 года Апелляционный суд Англии и Уэльса начал рассмотрение украинской апелляции.