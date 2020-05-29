Дело на миллиард: Украина рассчиталась с кредиторами по крупному займу

Министерство финансов Украины погасило второй выпуск облигаций внешнего государственного займа (ОВГЗ) под гарантию США. Общая сумма платежа составила более 1 млрд долларов. Об этом сообщила пресс-служба Минфина. Выпуск ОВГЗ под гарантию США номинальной стоимостью 1 млрд долларов состоялся в 2015 году с процентной ставкой 1,847% в год.

Это второй из трех выпусков под гарантию США, осуществленных в 2014-2016 годах по ставке менее 2% годовых, первый из которых был погашен в мае 2019 года. Погашение ОВГЗ, выпущенных в 2016 году, произойдет в сентябре 2021 года.

"Несмотря на мировой кризис и вызовы для развивающихся стран, Украина продолжает своевременно и в полном объеме выполнять свои долговые обязательства. Средства, полученные под гарантию США в течение 2014-2016 годов, предоставили существенную поддержку государственного бюджета в сложное для Украины время и способствовали проведению реформ в Украине", – отметил правительственный уполномоченный по вопросам управления государственным долгом Юрий Буца.

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Напомним, несмотря на то, что в апреле-2020 госдолг Украины вырос в долларовом эквиваленте, страна продолжает сокращать уровень государственного долга к ВВП. По итогам 2019 года это соотношение упало до 44,3%. В мировой практике безопасным для экономике уровнем госдолга к ВВП считается 60%.

Напомним, чтобы справиться с выплатами по госдолгу в 2020 году, Украине необходима помощь Международного валютного фонда (МВФ). Уже достигнута предварительная договоренность по новой 18-месячной программе финансирования stand-by на сумму около 5 млрд долл., первый транш ожидается получить в ближайшие недели.

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