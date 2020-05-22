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  1. Новости политики

МВФ и Украина достигли предварительного соглашения о кредите на 5 млрд долларов

22 мая, 01:25

Елена Кузьмич

Сообщается о кредите стенд-бай

МВФ и Украина достигли предварительного соглашения о кредите стенд-бай на пять млрд на 18 месяцев.

Новость дополняется.

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деньги Украина МВФ

Источник: ТАСС

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