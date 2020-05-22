МВФ и Украина достигли предварительного соглашения о кредите на 5 млрд долларов

МВФ и Украина достигли предварительного соглашения о кредите стенд-бай на пять млрд на 18 месяцев.
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Сообщается о кредите стенд-бай
МВФ и Украина достигли предварительного соглашения о кредите стенд-бай на пять млрд на 18 месяцев.
Новость дополняется.
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