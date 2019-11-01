Дело "Роттердам+": опубликованы результаты экспертизы, которую скрывали НАБУ и САП

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Известный юрист и блогер Михаил Шнайдер на своей странице в Facebook обнародовал фотокопии отчета Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз, который проводил официальную экспертизу формулы "Роттердам+" по предписанию Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) в 2018 году.

В отчете указывается, что эксперты пришли к выводу об экономической обоснованности постановления НКРЭКУ №289, более известного как "формула Роттердам+".

"Таким образом, формула определения цены энергетического угля является экономически обоснованной для расчета прогнозной цены и платежа производителям, которые работают по ценовым заявкам, в соответствии с постановлением НКРЭКУ "Об утверждении порядка формирования прогнозной оптовой рыночной цены электроэнергии" № 289 от 03.03.2016", - говорится в документе.

Подчеркивается, что принятие "формулы Роттердам+" обусловлено рядом нормативных актов и международных обязательств Украины перед Европейским Союзом.

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"Учитывая вышеизложенное, принятие постановления НКРЭКУ №289 от 03.03.2016 "Об утверждении порядка формирования прогнозной оптовой рыночной цены электроэнергии" обосновано Директивой 2009/72/ЕС от 13 июля 2009 года, договором о членстве Украины в Энергетическом сообществе, договором об ассоциации Украины с ЕС, рекомендациям Антимонопольного комитета Украины от 17.09.20157. №12-рк, а также утверждено Министерством энергетики и угольной промышленности", – утверждается в отчете.

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Изменение стоимости электроэнергии в связи с изменением индикативной цены на уголь в соответствии с формулой Роттердам+ также признается обоснованным.

"Так как формула определения цены энергетического угля, при расчете прогнозной цены и платежа производителям, работающим по ценовым заявкам, которая содержится в постановлением НКРЭКУ "Об утверждении порядка формирования прогнозной оптовой рыночной цены электроэнергии" №289 от 03.03.2016 является экономически обоснованной, то какое-либо обоснованное изменение индикативной цены угля приводит к обоснованному изменению стоимости электрической энергии", – делают вывод эксперты КНИИСЭ.



Напомним, ранее экс-председатель НКРЭКУ Дмитрий Вовк назвал "дело Роттердам+" местью предпринимателя Игоря Коломойского путем использования незаконного давления через НАБУ и САП. По его мнению, такие действия олигарха вызваны тем, что в период действия прозрачного рыночного ценообразования он недополучил прибыль от своих ферросплавных заводов, которые имеют большую энергоемкость.

22 октября адвокат Дмитрия Вовка Ирина Одинец обвинила прокуроров САП в умышленном сокрытии результатов официальных экспертиз по делу Роттердам+, которые противоречат версии правоохранителей и нарушении ст. 9 УПК Украины, который обязывает прокурора всесторонне, полно и беспристрастно исследовать обстоятельства уголовного производства.

Как сообщалось, дело "Роттердам+" могут закрыть. Детективы НАБУ и антикоррупционные прокуроры не собрали доказательств о том, что формула – "коррупционная". В этом уверены адвокаты. И уже подали в суд соответствующее ходатайство. Более того, энергетические эксперты уверяют: более двух лет следователи искали то, чего не существует.

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