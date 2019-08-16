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Дело "Роттердам+": суд во второй раз не подтвердил обоснованность подозрений сотрудникам ДТЭК

Сегодня, 16:43

Суд по Роттердам+ - оснований для задержания сотрудников ДТЭК не оказалось

Фото: dtek.com

Фото: dtek.com

Соломенский районный суд Киева отклонил ходатайство НАБУ о задержании еще одного сотрудника компании ДТЭК, которому было предъявлено подозрение, и оставил его на свободе. Об этом говорится в сообщении компании.

16 августа в Соломенский суд города Киева добровольно прибыл второй сотрудник компании ДТЭК в сопровождении стороны защиты. Приняв во внимание аргументы защиты, которая настаивает на безосновательности объявленных НАБУ подозрений по делу "Роттердам+", суд отклонил ходатайство обвинения об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и назначил сотруднику ДТЭК залог в сумме 9,6 млн грн.

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14 августа Соломенский суд Киева избрал аналогичный вид меры пресечения одному из сотрудников компании ДТЭК.

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Два сотрудника ДТЭК прервали свои отпуска и вернулись в Киев для участия в процессуальных действиях НАБУ. В компании ДТЭК отмечают порядочность и профессионализм своих сотрудников и заявили, что предоставят им полную правовую поддержку для защиты их прав, чести и деловой репутации.

8 августа детективы НАБУ объявили о подозрении шести лицам по так называемому делу "Роттердам +", среди которых двое сотрудников компании ДТЭК.

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ДТЭК Роттердам+

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