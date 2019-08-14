Для задержания фигуранта дела "Роттердам+" нет оснований – Соломенский райсуд

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Соломенский районный суд Киева, приняв во внимание аргументы защиты о безосновательности подозрений, отказался удовлетворить требование Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и оставил на свободе одного из сотрудников ДТЭК, которому было адресовано сообщение о подозрении от НАБУ и в отношении которого НАБУ ведет расследование.

По словам адвоката сотрудников ДТЭК Натальи Дригваль, такое решение свидетельствует о том, что на текущем этапе суд не считает подозрения обоснованными, а предоставленные стороной обвинения материалы – достаточными.

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"Кроме того, сотрудник ДТЭК доказал свою полную готовность к сотрудничеству с органами досудебного следствия для установления истины", – отметила адвокат.

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Напомним, на прошлой неделе Национальное антикоррупционное бюро сообщило о подозрениях шести лицам по делу "Роттердам+", включая двух сотрудников компании ДТЭК. Сразу после сообщения о подозрении сотрудники прервали плановый отпуск и вернулись в Украину. А уже на следующий день один из сотрудников заблаговременно, ранее установленного срока, посетил НАБУ для участия в процессуальных действиях, дал исчерпывающие ответы на вопросы представителей бюро.

Как сообщалось, расследование по формуле Роттердам + длится более двух лет, в течение которых не было предъявлено никаких обвинений. Однако после заявления тогда еще главы предвыборного штаба "Слуги народа", а ныне депутата Александра Корниенко о том, что у президента планируют перезапуск всех антикоррупционных структур, САП и НАБУ активизировались по массе расследований.

В компании ДТЭК озвучили свою официальную позицию относительно допросов сотрудников:

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